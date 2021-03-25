美國、歐盟、英國與加拿大聯手就新疆人權問題制裁中國，正觸發內地新一輪「義和團」式反西方熱潮。瑞典服裝品牌H&M與美國運動用品大廠Nike，都因去年曾發表不採用新疆棉花的聲明，被內地網友挖出來大做文章，今早網上流傳一段四川成都「大悅城」商場，為響應抵制行動，拆除H&M戶外廣告牌的短片；《蘋果》記者曾致電「大悅城」商場及在該處的H&M分店求證，但均無人接聽。另有網民自拍火燒Nike波鞋洩憤，卻因為未有冒出黑煙，被質疑「不捨得燒真貨」，惟有用超像真的紙紥波鞋或山寨波鞋頂替。已故中國名媛章含之的女兒、內地名導演陳凱歌前妻洪晃，更拍片呼籲全民抵制西方品牌。

內地這一輪因美歐制裁而掀動的「義和團」式反西方熱潮，究竟是否「虛火」，目前仍未難以定奪，但肯定是在中國官方默許下進行，在新浪微博確實有不少網民在肆意討論事件，部份人言詞激烈，但絕大部份都未有搞清楚事件的來龍去脈，有些更誤以為H&M的拒用新疆棉花聲明是昨日發出的。

而微博則瘋傳多段相關影片，包括多名內地網民自拍火燒Nike波鞋「洩憤」。不過，有熟悉波鞋的行內人指，片中被燒的Nike波鞋極有可是「老翻」，因手工粗糙。

還有一段影片是拍攝一名女學生「單人匹馬」，在一處H&M分店內，舉出「我支持新疆棉花，抵制H&M」的紙牌抗議。但短片並未透露是在哪處的H&M分店，只表示對於該家H&M的店員僅是上前了解情況後未有理會該名女子行動感到不滿，發出類似「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」的感嘆。

另外，網傳四川成都大悅城今日拆除門外的H&M廣告招牌，影片僅長13秒。《蘋果》記者曾致電「大悅城」商場及在該處的H&M分店求證，但均無人接聽。網民則情緒高漲，「支持」、「幹得漂亮」、「這次基本就是把HM這個出頭鳥按住就完了」。

位於新疆烏魯木齊市的「北京路匯嘉時代」商場今日則發表聲明，指該商場內的H&M分店，今日暫停營業一天。商場管方「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司」還在聲明中，要求H&M作出道歉，卻搞錯了H&M發佈《不再與新疆服裝廠合作》聲明的日期為3月24日。

而山東德州的H&M分店店員今早突然將店鋪大門關閉，暫停營業。店長表示，目前暫時不方便接受採訪，只表示他們是接到通知後關門。

內地時尚雜誌主編兼出版人洪晃則拍片，呼籲全中國人民抵制西方品牌。她在影片中，指摘H&M所發的聲明，「我覺得H&M就是有病，然後的話我敢保證，因為中國所有的時尚媒體其實都是買了國外的版權，或者是海外的媒體集團，直接在這操作的，所以我敢保證他們都不會出聲，都不會說一句話......我必須要說，就是像這樣的倒霉公司，除了扒款，就是做廉價的，造成污染的這種公司的話，不僅給自己弄一綠牌，還要去譴責別人，我就覺得，這種樣的人就是無恥到了極點。」

洪晃是「中國名媛」章含之與前夫洪君彥所生的女兒，其繼父為中國著名外交官喬冠華，其前夫為著名導演陳凱歌。由於出生於外交官世家，洪晃很就被當成中國外交部的「後備人才」培養，12歲時以「高幹子弟小留學生」的身份派往美國學習，後全額獎學金，得以進入美國私立大學瓦薩學院學習，主修國際政治，成為最早接受美國教育的太子黨成員之一，近年在時尚界發展，被稱為「中國時尚教母」。

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