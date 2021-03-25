中共總書記習近平在福建考察調研踏入最後一天，今日（25日）上午聽取福建省委和省政府工作匯報，要求「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

「通、惠、情」為福建近年對台促融的主要論述。2019年7月時任福建省委書記于偉國曾提出福建要發揮獨特優勢，「建設台胞台企登陸的第一家園」，「重點做好『通、惠、情』三篇文章」。根據于偉國的說法，「通」指的是經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「應通盡通」；「惠」指「惠台措施」；「情」則是指「深化心靈契合」。

寧夏近百座清真寺面臨強拆

根據自由亞洲電台報道，寧夏石嘴山市政府近日強力展開「合村併寺」，意即方圓2.5公里範圍內，只能允許一座清真寺合法營運。一名清真寺領袖透露，一些清真寺將變為「非法活動場所」，估計3至5年就會遭到拆除。

該名領袖指，在去年4月齋戒月開始前，寧夏泉區就開始拆除圓頂、宣禮塔。到去年12月前，寧夏石嘴山市就有40、50座清真寺大門上鎖、窗戶被鐵皮封起。他感嘆，年輕一代將難再到清真寺參加宗教活動，穆斯林會慢慢被漢化。

有穆斯林學者指，被保留下來的清真寺也會受到重重監控，伊斯蘭文化的發展、傳承，「幾乎是天方夜譚」。美國的穆斯林學者則強調，中共強烈推行合村併寺，是為習近平要求「伊斯蘭中國化」去收尾，目的要破壞社會已有的基礎，有利於共產黨的統治。

「私募一哥」徐翔未獲減刑

內地傳媒3月曾報道，在內地有「私募一哥」之稱、澤熙投資創辦人徐翔有望提早兩個月，即於今年5月獲釋，惟徐翔代表律師錢列陽今日（25日）透露，徐翔目前在青島監獄服刑，將於7月出獄，其間未獲減刑，也不會獲假釋，罰金等附加刑沒有執行完畢是重要原因之一。

徐翔於2017年1月被判操縱證券市場罪成，監禁5年半，並處罰金110億元人民幣（下同，約131億港元），沒收案中違法所得約93.37億元（約110.82億港元）。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！