瑞典時裝品牌H&M被指拒用新疆棉花遭共青團「翻舊賬」，內地網民即時「圍攻」籲抵制、藝人割席、網絡平台亦急將H&M貨品下架，並且蔓延到其他外國品牌。不過，不少國產品牌卻在此時發聲力撐新疆棉花，有內媒點算後發現，至今有逾30個國產品牌加入支持新疆棉，包括李寧、七匹狼、三槍等；有香港網媒則製作圖片，指雖然內地民眾或因此而無法使用H&M、Nike、Adidas、New Balance等產品，不過仍可光顧國產品牌，如「H&N」、「Nkie」、「Abibas」、「New Barlun」等。

內媒報道指，現時已公開表示支持新疆棉花的國產男女裝服飾品牌，包括李寧、安踏、361度、特步、森馬、七匹狼、九牧王、報喜鳥、太平鳥等；家居紡織品牌就有南極人、羅萊家紡、芬騰等；內衣品牌則包括三槍、都市麗人等。

其中安踏體育周三（24日）就在官方微博發文稱：「我們一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。」至於中國女子籃球聯賽（WCBA）官方公眾號亦在周四（25日）表示，其官方合作夥伴匹克體育支持新疆棉花；匹克體育行政總裁許志華稱，作為中國品牌，匹克一直採購新疆棉、中國棉。

另外有香港網媒就製作圖片，指雖然內地民眾或因此而無法使用H&M、Nike、Adidas、New Balance、Zara、Under Armor等國際品牌的產品，不過仍可光顧其「山寨版」，例如「H&N」、「Nkie」、「Abibas」、「New Barlun」、「Zare」、「Uncle Martian」等。

不過，內地小粉紅並非抵制全國的外國品牌，有網民就找來美國休閒鞋廠商Skechers今年3月發出的聲明，指Skechers否認旗下的工廠涉及新疆「強迫勞動」，形容Skechers是用事實說話，相信該公司在中國的「錢途」一片光明。

澳洲戰略政策研究所（ASPI） 去年3月的報告，點名Skechers是其中一間企業強迫維吾爾人勞動。網上流傳的Skechers聲明提到，經調查後沒有發現位於東莞的鞋廠過去幾年有強迫勞動的活動，又指工廠雖有僱用一定比例的維吾爾族，但他們都和其他工人一樣，享有相同的條款和工作環境，而且可以隨時離開工廠。

澎湃新聞／新浪微博

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