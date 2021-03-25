歐盟周一就新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局後，中國隨即作出反制行動，令雙方關係急速惡化。適逢國務委員兼公安部部長趙克志昨日結束一連六日在新疆的考察調研，他表示，要加強國際反恐合作，堅決挫敗「以疆制華」及「以恐遏華」的圖謀。

據《人民日報》報道，趙克志在講話中反覆用上「反恐」這個字眼，強調要「牢牢繃緊反恐怖鬥爭這根弦，紮實抓好反恐維穩各項措施的落實，着力提升反恐維穩法治化、常態化、精準化水平」、「反恐維穩鬥爭成果全面鞏固」、「要清醒認識當前反恐維穩鬥爭面臨的風險挑戰」。

趙克志又表示，「始終保持嚴打高壓態勢不動搖，努力實現更有利於長治久安的根本性變化。要堅持關口前移，健全長效機制，深入開展『去極端化』工作，紮實做好暴恐風險防範工作」。

最後，趙克志謂，要築牢口岸邊境防控防線，加強國際反恐合作，堅決挫敗「以疆制華」、「以恐遏華」的圖謀。

《人民日報》

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