台灣長榮海運巨型貨輪「長賜輪」（EVER GIVEN）前日（23日）在蘇彝士運河因強風導致船身打橫擱淺，令整條航道大堵塞。外媒報道指，長賜輪已有部份脫淺，仍有待荷蘭精英救援隊趕到協助，或需花上數天時間才能解決，恐船東與保險公司將面臨龐大的索償。長榮海董事長張衍義則在與台灣交通部長官交流群組內親自回應重申，長賜輪為租船，「致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此」。

至於目前「長賜輪」脫困的進度，張衍義表示，船東與蘇彝士運河管理局安排專業救助單位全力搶救中，長榮與船東保持密切聯繫，相信透過各方努力，事件很快就會落幕。

台灣交通部政務次長王國材則表示，有關方面前2天採用拖船未成功讓「長賜輪」脫困，目前正透過挖泥機將河岸的土挖開，預料漲潮時比較有機會拖出去。

有外媒引述一位不願具名的海運業律師說：「這可能是全世界有史來規模最大而未發生爆炸的貨櫃輪災難了。」現時粗略估計，蘇彝士運河西向及東向平均每日貨運價值合計達96億美元（745.8億港元），若依照長賜輪受困2天計算，平均每小時貿易損失上看4億美元（31億港元）。目前大批的物品正排隊等待通過蘇彝士運河，範圍涵蓋了牲畜、液化天然氣及石油等等。

另外，全球最大木漿生產商、巴西的SUZANO，十分倚靠蘇彝士運河航運，該公司已警告可能會延後出貨。如果生產商沒有足夠庫存，紙漿供應中斷最終可能影響廁巾出貨。

台灣《蘋果新聞網》

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