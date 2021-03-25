美歐與中國就新疆問題展開的「攻防戰」，似有越演越烈的趨勢。獲美國國會撥款營運的「美國之音」引述維權人士與獨立報告指出，新疆出生率在2017年到2019年間下降近50%，聲稱有關數據顯示中國政府正在對維吾爾人實施包括強制絕育在內的「種族滅絕」政策；但中國政府則解釋，新疆人口增長下降的原因是計劃生育的嚴格執行和婚戀觀念的改變。有新疆問題專家則指出，北京當局在新疆的生育控制是否構成種族滅絕或許存在爭議，但那些行為都應被稱為「暴行」。

美國之音昨日刊登的這篇報道指出，根據中國政府發佈的統計年鑑，新疆人口增長從2017年開始急劇下降，在2017年到2019年間，新疆出生率從15.88‰下降至8.14‰（千份母），即每千人的新生兒數量從2017年的15.88人減少到2019年的8.14人，減少近五成。新疆的人口自然增長率同期也大幅下降，從2017年的11.4‰跌到2019年的3.69‰，下降幅度超過67%。

新疆統計年鑑的數據則顯示，當地一些地區的人口增長萎縮比全疆平均水平嚴重，特別是一些以維吾爾人為主、農村人口佔多數的縣市。如在南疆，維吾爾人口佔97%、鄉村人口比例為78%的和田地區，出生率和人口自然增長率到2018年分別只有8.58‰和2.96‰，而這一地區在2017年前的出生率和自然人口增長率分別在20‰和15‰以上。雖然新疆還未公佈2019年各地區的統計數據，但根據網上公開資料，情況與過去相若。

美國維吾爾協會主席伊利夏提認為，中國政府對強制維吾爾婦女絕育和墮胎，以及將大量維吾爾人，尤其是男性，逮捕判刑或關進集中營，是造成新疆維吾爾人出生率下降的原因。「這證明種族滅絕正在發生。」他說：「中國政府通過這些年鑑上的數據坐實了這個指控。」

早前一些研究報告和媒體的調查，通過分析中國政府數據和文件，以及對數十名被拘禁者的採訪，認為北京當局近年來通過採取廣泛且系統的強制節育和絕育措施，加強對維吾爾等少數民族的生育控制，進而推論這些行為正在導致某種形式的「種族滅絕」。中國方面否認這些指控，並聲稱新疆維吾爾人口其實在2010年到2018年間保持快速增長。

人口學家易富賢認為，新疆出生人口大幅下跌的原因是多方面的，「一方面中國的統計數據有問題；另一方面新疆的教育後來居上，生育觀念改變，婚姻延遲，城市化率也快速提高；還有西方認為的集中營，中國方面所稱的再教育營，導致分居，也影響了一些生育。」他認為，強制墮胎和絕育的情況確實存在，但不是導致人口增長大幅下降的主要原因。

英國紐卡斯爾大學人類學家和漢學家芬利（Joanne Smith Finley），曾在新疆做過田野調查。她說：「中國政府自2017年起在新疆突厥語穆斯林群體中製造了恐懼和恐怖氣氛，以至於大多數人都會竭力自我審查或改變行為，以免被投入當地的再教育營，被法外拘押。我2018年從新疆回來後就開始記錄這種國家恐怖情況。當人們知道有多達100萬維吾爾及其他人被拘押在這些營中，知道不少是因為超生被關進去的，他們就不敢多生孩子，也不敢反抗政府脅迫性的生育控制政策。」

美國羅斯-豪曼理工學院的新疆問題專家葛羅斯（Timothy Grose）也有類似說法，他指新疆對維吾爾人和哈薩克人實行計劃生育政策所，是以嚴厲懲罰為支撐，「我們有大量證據顯示，超生的夫婦會被關押，主要以再教育的形式。」

北京曾公開駁斥新疆出現「種族滅絕」的說法是「徹頭徹尾的謊言」，葛羅斯則認為，中國政府在新疆的生育控制等政策是否構成種族滅絕，有待律師和法官去決定，但是不論如何認定，那些行為都應被稱為「暴行」。

美國之音

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