廣東東莞今年至今已發生15宗電單車意外，導致17人死亡。當局自昨日（24日）起實施電單車嚴查行動，但有市民抱怨當地僅一個鎮便出動500警力，在街上亂接亂扣電單車，起碼要繳付1,200元人民幣（下同，約1,428港元）罰款兼扣分，才能取回，形容警方執法似土匪。

東莞政府昨日公告，指即日起「開啟查繳模式」，對違法電單車實施「重拳整治」為期一個月。公安部門加強在公路、公共場所檢查行駛中或停泊的電單車是否非法車輛，又於進出東莞的道路及橋樑加強檢查，防止市外非法電單車進入東莞，以減少市內電單車數量。此外，將聯合治理電單車常態化，全力遏止非法電單車在路上行駛，減少其造成的人命傷亡事故。

據統計，東莞今年已發生涉及電單車的意外15宗，造成17人死亡。2018至20年間，涉及電單車、電動車的事故，佔意外總數48%，造成814人死亡。

不過，有當地居民向《蘋果》投訴，質疑執法行動過當。該居民指，僅在石龍鎮便出動逾500警力，四出在馬路、商場、醫院或屋苑內，不問情由扣查電單車，形容行為如「土匪」。即使電停車未有行駛，也被警方拖走，要車主付1,200元及扣12分才可取回，指當地居民已因警方的亂執法致人心惶惶。

東莞時報／東莞政府

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！