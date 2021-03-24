四川甘孜理塘縣藏族20歲男子丁真，早前因在一段抖音短片中「撞臉」影星吳彥祖與歌手周柏豪，結果紅爆內地，更有「甜野男孩」之稱。丁真近日前往廣東各地宣傳甘孜旅遊，沒想到帶着他出席活動的甘孜州文旅（文化旅遊）局局長劉洪亦成為焦點；網民形容劉洪的樣貌「帥出圈」，猶如「周潤發+劉德華+靳東」的綜合版。

49歲的劉洪同樣是藏人，周二（23日）他前往東莞參加活動，並「保護」丁真從粉絲包圍中突圍，未料亦成為焦點，不僅被女粉絲要求合照，還有人尖叫「局長，你好帥啊！」，而「甘孜文旅局長」其後一度升登上微博熱搜榜。

劉洪周三（24日）接受內媒訪問時表示，自己是四川雅江人，出生在康巴漢子村，而對於這次意外爆紅，他說：「是廣東的朋友們太熱情了。雖然以前也經常有人說我長得像費翔，但我的長相就是最平常的康巴漢子，只是我比較幸運出現在網友們的視野裏而已。」

劉洪又表示，以前他亦曾有不少走紅的機會，「考慮到我的的身份，沒有必要當網紅，就讓他們把視頻（影片）取了下來。還有外地公司想讓我跳出體制靠顏值吃飯，被我拒絕了。我是康巴漢子，要對得起培養我的國家和甘孜，我想為甘孜做點事。（但）這次視頻（影片）上網了，我意識到，文旅局長成了網紅局長，可以更好地推廣甘孜的文旅。為了甘孜的文旅，我這個文旅局長有必要、也願意當網紅。接下來，我要在網上社交媒體上開賬號，但我這個網紅不涉及商業、只做甘孜公益代言。」

新浪網／紅星新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！