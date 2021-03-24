內地網上近日流行一種上半身貼地、下肢搭在椅子上的「漫畫腰」挑戰活動，以展現女性的體態美，引起仿傚潮，連女星楊冪、張藝凡等都有參與；然而有骨科醫生就向內媒表，這類動作長遠會增加腰椎退變的風險。事後楊冪在微博上發文致歉，而官媒央視新聞則指，明星不能只貪圖大眾關注，還應責無旁貸引領社會風尚，「公眾人物一定要珍惜、慎用自己的社會影響力，多做科學、文明、智慧的事兒」。

「漫畫腰」又被稱為「椅子下腰」，起初源自一幅漫畫；漫畫中的女子將大腿平放在椅子上，並使腰部向後折成幾乎90度直角，頭部及上半身則緊貼地板，雙腳朝天，並以此來展現身體的柔韌度，吸引不少年輕女性爭相挑戰和模仿。然而這動作具有一定難度，並非人人都能輕鬆駕馭。有嘗試過的人表示：「這個動作還是很費腰的」、「拍這個挑戰比練瑜伽都累」。

楊冪當時有份參與挑戰，她於周一（22日）在微博上發文稱「舉手參與漫畫腰挑戰，有點難」，並附上兩張照片，一張是上述的漫畫，另一張就是其做出「漫畫腰」的動作。而女團「硬糖少女303」的21歲成員張藝凡亦有加入「戰團」。有網民比較兩人的動作後，認為「張藝凡的腰肢看着是非常纖細的，竟然是絲毫都不輸給楊冪」。

其後一名微博網為「啃骨頭的桑小尼」的骨科醫生卻指出，「漫畫腰」其實是「腰椎過伸」，「雖然屬於靜態，不像突然受到外界暴力那麼容易引起椎間關節滑脫，但這類慢速拉伸的腰椎過伸姿態，卻更容易引起肌肉的持續拉拽而引起拉傷，從長遠看也會增加腰椎退變的風險」，強調這個動作「能不做最好還是不做」。

中國康復研究中心脊椎外科醫生呂振受訪時亦表示，這種「漫畫腰」的動作是違反人體自然規律的，「大部份人做這個動作的目的是為了炫耀，而不是從為了鍛煉身體」，強調只有經過長時間訓練，有一定訓練基礎的人才能做到，而如果在未經專業指導的情況下去做，易造成胸腰段損傷、肌肉拉傷等。

引起「教壞人」的批評後，楊冪隨即成為眾矢之的，她於翌日將有關帖文刪除，並發文致歉：「非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康。我以後一定會更加謹慎，再次抱歉」。

央視周二（23日）亦就楊冪「漫畫腰」一事發表評論，直言此事起因「是個別明星模仿了一個漫畫中的高難度下腰動作」，又引述網民意見指該幅漫畫有色情暗示。評論又說：「明星之所以為明星，不能只饗食大眾關注的紅利，還應責無旁貸引領社會風尚。尤其在互聯網時代，『明星效應』更是被成倍放大，明星的一舉一動，都會引來成千上萬粉絲的跟風模仿。通俗點說，流量是把雙刃劍，明星能『帶貨』，也能『帶禍』。公眾人物一定要珍惜、慎用自己的社會影響力，多做科學、文明、智慧的事。」

新浪微博／北京日報／央視新聞

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