台灣正面臨73年來史上最嚴峻乾旱，中南部地區尤其嚴重。當地經濟部旱災中央災害應變中心昨日（24日）宣佈，自下月6日起台中及苗栗實施分區供水「供五停二」措施，即每周供水5天、停水2天後，料兩縣市共106萬戶用水戶受影響。不少民眾叫苦連天，由昨日至今，台中出現市民瘋搶水桶情況，有店舖的水桶銷售因此上升6至7成。據報，繼台中、苗栗後，新竹離限水措施不遠矣！

經濟部長王美花指出，台中及苗栗地區進入水情吃緊，限水將分為兩階段，自4月1起，工業用水節水目標由11%提升至13%，自4月6日起正式由「橙燈」轉為「紅燈」，將分區停水，其中甲區停「周二、周三」，而乙區則是停「周四、周五」，兩區輪流並停水48小時，約會有15%的節水效益。不過台中科學園區、后里科學園區則會部份取用地下水，不納入停供，而是直接減供15%。

這次是台灣自2015年以來，再次實行制水措施。王美花表示，目前無法預估制水措施會持續多久，經濟部則補充，台中、苗栗如能在今年5月底前各累積300毫米雨量，「紅燈」可望解除。其他縣市方面，新竹、嘉義、台南的水情預警仍為「橙燈」。下月1日起，高雄亦由「黃燈」升為「橙燈」，連江則由「綠燈」升為「黃燈」。經濟部官員補充說，目前新竹的寶山及寶二水庫的有效蓄水量已降至383萬噸水，其實是岌岌可危，這次沒有和台中及苗栗一起宣佈紅燈限水，是因為有桃竹幹管每天持續供水，不過，若未來降雨不如預期，內部將把新竹列入下一個紅燈限水對象。

受制水措施影響，台灣《蘋果新聞網》今日中午前往台中的小北百貨豐原大順店查看，發現店外貨架上140、105與85公升大型橙色水桶都被掃光，僅剩下些許65、45公升小型水桶還在架子上。工作人員表示，豐原地區並未在停水區域，但周邊潭子、神岡、后里都在供5停2範圍，店內的儲水桶，很多是這些鄰近地區民眾買走。

潭子區一家小型五金賣場人員說：「我們是鄉下小店，但來買桶子儲水民眾確實也變多，大概多了1至2成。」小北百貨行銷副理吳澄彥表示，昨天新聞一出來雖提高進貨量，但許多門市到貨的儲水桶，幾乎都被搶購一空，台中門市大儲水桶增加6至7成銷售量，許多客人買不到大儲水桶，就改成多買幾個小的儲水桶，各門市不管大小幾乎都有客人搶購。

總統蔡英文今早在Facebook發文表示，水情嚴峻，在雨季來臨前，必須打贏抗旱延長賽。雖然昨天中部有難得的降雨，不過，面對56年來最大的旱象，「我們沒有鬆懈的空間」。她指出，從去年起，經濟部就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億噸，大約是4座石門水庫的水量。然而，即使從去年努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大。她呼籲民眾一起節約用水，也感謝產業界的參與，在維持正常生產下達成節水目標。「防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關，這一次，我們也會克服挑戰」。

台灣《蘋果新聞網》

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