歐盟、美國、加拿大及英國等西方國家以侵犯新疆維吾爾人人權為由制裁中國後，瑞典服裝品牌H&M即被共青團翻舊賬，指對方去年停用新疆棉花是「造謠抵制」，導致內地電商將H&M下架，事件令其他西方時裝品牌引起恐慌，擔心內地抵制之火會蔓延。內地媒體繼續攻擊H&M，強調新疆機械採收棉花率逾40%，反駁H&M的「強迫勞動」指控是造謠，強調中國市場夠大，不容許一邊抹黑，一邊賺中國人錢。

H&M去年10月發聲明，指不再採用來自新疆的產品或原材料，亦不會與當地任何服裝工廠合作。H&M當時表示，關注民間社會組織及媒體，有關新疆少數民族遭強迫勞動和宗教歧視的指控。

H&M的供應商透過「良好棉花發展協會」（Better Cotton Iniciative, BCI）相關農場採購棉花，而BCI去年10月起認定新疆持續遭受強迫勞動與侵犯人權指控，因此禁止其成員使用新疆生產的棉花。BCI的會員中有很多是全球知名品牌，包括PUMA、Nike、優衣庫、Muji、GAP、宜家、Burberry、Adidas、New Balance等等，連內地名牌安踏也是成員。安踏則在昨晚（24日）發聲明，表示已啟動退出BCI程序。

由於共青團日前發文批評H&M造謠時，同時指出許多外國時尚服裝品牌禁用新疆棉花，也是因屬BCI會員而起，令這波中國抵制外國品牌的行動，可能擴展到其他時裝品牌。

有報道質疑，H&M去年10月已發聲明停用新疆棉，卻未遭內地聲討，是因不想影響當時的中歐投資協定談判，至最近歐盟就新疆問題制裁中國，加上瑞典最近也屢屢批評中國的人權問題，於是才被翻舊賬追究，但已令其他西方時裝品牌擔心會被針對，正設法應對可能來自中國市場的抵制。

另一方面，內地繼續反駁強迫新疆少數民族勞動的指控。《南方都市報》有評論文章指，新疆在2019年的機械採收棉花比例達到42%，甚至曾兩次到訪新疆的法國作家維瓦斯也指，新疆的實況與部份國家和媒體描述不一。

文章又指出，BCI在3月1日也發文承認自2012年起，對新疆執行可信度審核和第三方驗證，從未發現涉及強迫勞動。

文章批評H&M以無根據報告造謠來抵制新疆棉花，但在3月24日晚又在其中國官方微博發聲明，指言論「不代表任何政治立場」，又「致力於在中國的長期投入與發展」，是無視中國消費者感情，還妄圖繼續在中國「撈金」。形容H&M的連番操作已自斷生路，又引述「新華微評」，強調「中國市場足夠大」，如果沒有相互尊重，合作就失去意義。

新疆棉花佔全球棉花產量的20%，美國前總統特朗普列入禁止名單上的新疆棉花，則佔中國總產量的87%。據報深圳最大的棉花商新疆華孚，因許多美國品牌取消訂單，去年損失已達1億美元（約7.8億港元）。

中時新聞網／南方都市報

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