大陸除了不斷派軍機侵擾台灣領空外，對台灣的滲透統戰亦未有放軟手腳。中國官媒央視旗下電台節目《台海之聲》及《看台海》開播，找來台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵、國民黨前主席洪秀柱等人為節目拍攝預告片。台灣陸委會副主委邱垂正今（25日）在例行記者會表示，大陸一貫政治操作與圖謀舉世皆知，台灣藝人參加統戰宣傳影片不妥。

邱垂正說，大陸近年積極投過網絡新媒體平台推展大外宣，「銳實力」滲透世界各國。他呼籲民眾不應該支持對台進行統戰的宣傳，傷害台灣的國家認同，並提醒民眾赴大陸從事相關活動時，必須考量國家尊嚴、社會觀感與法律規定，台灣政府會了解個案，如有違法，將依法查處。

據了解，《台海之聲》預告置入「一國兩制統一中國」標語，歐陽娜娜在「台海之聲」預告表示，人無論在哪裏都不要忘記自己的根，很希望台海之聲能成為連接兩岸青年的紐帶，讓兩岸民眾心連心開創美好未來。

張韶涵也在預告中指出，希望台海之聲和「看台海」成為兩岸年輕人心靈溝通的文化港灣，也希望她的歌能在「看台海」上被大家熟知。

央視總台長兼總編輯慎海雄昨日（24日）致詞表示，總台將以此為契機，增進台灣同胞對於和平統一的認同，共圓中華民族偉大復興中國夢，並痛擊「台獨」分裂，堅決批「獨」促統。

據中央廣播電視總台港澳台節目中心負責人介紹，《台海之聲》覆蓋大陸東南沿海、台灣，會使用普通話播音，全天播音20小時。節目類型分為新聞和評論、生活服務、文化文藝、音樂旅遊4大板塊。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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