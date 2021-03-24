中共今年建黨百年，中宣部昨公佈活動標誌，標誌以數字100為基本造型，配有中共黨徽、1921及2021等字樣。官方明文禁止民眾修改標誌，亦禁止用作商業廣告。

稱使用時需「嚴肅莊重」

中共中央前日表明建黨百年不舉行閱兵，僅透露總書記習近平將在慶祝大會發表講話。中宣部昨公佈建黨百年活動標誌，指標誌上的中共黨徽代表「中國人民在中共領導下同心同德、砥礪前行」，「1921」代表中共創立的年份，「2021」則是代表中共「團結帶領中國人民實現第一個百年奮鬥目標、開啟第二個百年奮鬥目標」。

官方強調，標誌僅可用於與中共建黨百年有關的活動、活動佈置、請柬、證件、須知、簽到簿等用品上，製作民眾主題教育活動用品，如背景板、標牌等，也可以製作新聞報道、專題網頁和宣傳品等。外界使用時要「嚴肅、莊重」，「不得任意修改、變形或變色，不能因放大或縮小破壞標識的完整性」。同時，官方亦禁止民間將標誌製成勳章、獎章、紀念章及紀念幣、紀念鈔、紀念郵票等物品。

中共中央對外聯絡部宣佈推出中英雙語的「黨史學習平台」，這個網站收錄習近平有關中共黨史學習教育的「金句」、專家評論、故事和學習資料等，亦有不少舊照片及短片。

新華社