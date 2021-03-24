【大排長輪】連接歐亞非三大洲的海運要道埃及蘇彝士運河大擠塞。台灣長榮貨輪長賜號（EVER GIVEN）周二於運河南側航段遭強風吹襲偏離航道擱淺，船身斜向堵塞雙向航道超過30小時，至昨晚深夜仍未開通。其間至少100艘船隻因此受阻。蘇彝士運河管理局（SCA）一度要開放舊河道，讓部份滯留船隻離開。

台灣長榮海運表示，全長400米、闊59米，重量達22萬噸的超大型貨櫃輪長賜號於埃及時間本周二早上8時，從紅海向北駛入運河時，在河口南端六海里處懷疑遭受強風吹襲，船身偏離航道意外擱淺；亦有消息指貨輪一度停電失去動力。由於蘇彝士運河闊度只有205米，斜向的船身擋住整條河道，南北來回雙向均受阻。

挖泥機助脫困 體積懸殊熱議

長賜號可容納超過兩萬個標準貨櫃，為當今最大貨櫃輪之一。事發時該船載有數百個貨櫃，從中國出發，原定前往荷蘭鹿特丹。該船為日本愛媛縣的正榮汽船公司擁有，台灣長榮以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，負責遠東至歐洲航線。貨輪的航運管理公司透露，事故後未有船員受傷或污染洩漏報告。

事發後蘇彝士運河其中一個主要服務提供者通知客戶，42艘向北進入運河的船隻正等待河道暢通，64艘向南船隻也受阻。至昨日傍晚，從船舶即時追蹤網站仍可見，運河南段入口的蘇彝士灣，以及運河南北兩段之間的大苦湖有大量船隻滯留。有台灣網民調侃：「以前國小老師常說的『全世界都在等你一個』終於不是誇張法。」「台灣終於做到了掌握全世界海運的經濟命脈。」「新成語『大排長榮』。」

埃及當局派出八艘拖船嘗試將長賜號拖回原先航道，讓其重新浮起但不果。一架挖泥機也出動，試圖挖開貨輪擱淺部份的淤泥，讓船隻脫困。挖泥機與貨輪體積相差懸殊形成鮮明對比，畫面惹來網民熱議，有Twitter用戶同情道：「老兄，我為你加油，你可以的！」有人則製作迷因圖謂「當你工作壓力很大的時候，想想這台小挖土機，現在全歐亞航線的船隻都在等它把河岸挖開」。

全球航運受阻 長榮或需賠償

運河堵塞導致SCA被迫重開舊河道，疏導船流。昨晚航運服務公司GAC一度引述SCA指，長賜號已浮起脫困，運河很快可恢復航運。惟該公司稍後澄清上述資訊有誤。

運河堵塞嚴重影響全球航運，或涉及賠償問題。台灣《蘋果》引述知情人士分析，蘇彝士運河有領港人員協助船隻通過，長榮是否需要賠償，關鍵在於事故責任歸屬。長榮則表示，將在事故調查報告出爐，釐清責任之後，與船東公司討論後續事宜。

蘇彝士運河為全球最繁忙的航道之一。船隻可通過運河來往於地中海與紅海之間，令歐亞之間的水路運輸路線大大縮短，2020年約有1.9萬艘船隻通過，即每日平均有50艘船航經該處。

台灣蘋果新聞網/中央社