中國為還擊西方以新疆問題為由的制裁，繼抵制時裝品牌H&M後，運動品牌Nike已成新追擊目標，其內地代言人王一博今日（25日）發聲明割席，終止與Nike一切合作。內地官媒及網民尚對Adidas、Zara、優衣庫、Burberry及Tommy Hilfiger等品牌翻舊賬，指這些品牌在新疆問題上冒犯中國人。國產運動品牌李寧及安踏因Nike及Adidas等運動品牌受狙擊而股價上揚。Facebook亦加入戰團，則封鎖約百個涉華黑客賬戶，指他們監視美加的維吾爾族異見者。這波涉疆風波，掀起全球品牌外交戰。

內地共青團昨日翻炒H&M拒「血棉花」聲明抹黑新疆，引發抵制後，昨晚（24日）內地網絡開始熱傳其他西方知名時尚品牌，在去年先後就新疆疑涉侵犯人權，抵制該區的產品和原材料的聲明，其中Nike成為新的追擊目標。

有網民找出Nike去年3月的聲明，指聲明強調其公司的供應鏈未使用維吾爾員工，也沒有使用新疆的紡織品和紡紗。大量網民留言發動抵制Nike，指其抹黑和歧視，呼籲民眾改用國貨，又有不少人指要求男藝人王一博立即與Nike割席。

王一博所屬的北京樂華娛樂，今早在官方微博發佈消息稱，即日起，王一博終止與Nike品牌的一切合作。聲明表示，樂華娛樂與王一博堅決抵制任何污化中國的言論與行為，強調「國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。

王一博本人也在今早9時許，在其個人博微上表態，轉貼《人民日報》撐新疆的海報，並留下「#我支持新疆棉花#」的關鍵字。

中國網民這波翻舊賬行動，波及大部份西方知名時尚品牌。無論是否屬於「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）成員的品牌，只要所屬集團去年曾就新疆涉侵犯人權，強迫勞動和拒用新疆材料的，均紛紛被追究，有內地網民統計，涉及「抹黑新疆」的品牌有逾200個，包括Adidas、Zara、優衣庫、FILA、Calvin Klein及Burberry和New Balance等。

官媒《人民日報》今日則再點名Burberry、Adidas、Nike和New Balance等品牌拒用新疆棉，令它們可能成為下一波網民重點施壓對象。

反觀內地運動品牌則成為這次抵制外貨的得益者，李寧（2331）今早開市後一度衝高8%，至早上11時05分，報48.15港元，升6.64%；安踏體育（2020）現報119.7，升7.15%。

值得留意的是，安踏亦為BCI成員，在鬧出H&M被翻舊賬事件後，安踏即在昨晚（24日）發聲明，指已啟動退出程序，強調2019年加入BCI是為了可持續發展棉花業，過去與未來均會採購新疆棉。

H&M則發聲明指，一如既往地尊重中國消費者，致力長期投入與發展中國市場，又指是經第三方採購棉花，供應鏈管理原則不代表任何政治立場。

除了天貓、京東下架H&M貨品後，百度、高德等地圖App今早起已搜尋不到H&M的門市位置，亦有商場要求H&M道歉。

內地抵制拒用新疆棉的西方品牌的同時，美國社交平台Facebook在港時間今天，加入反對打壓新疆維族的戰團，封鎖了近百個涉及中國黑客的賬號，指他們利用Facebook散播惡意軟件，入侵在美加的維吾爾族社運人士、記者和異見人士的設備，進行監視。

報道指，黑客的行動包括，在應用程式商店上載以維吾爾族為主題的程式並吸引目標人物下載，或在Facebook上冒充記者等，同目標人士建立信任，誘使對方點擊惡意連結等。

這場品牌外交戰料越演越烈，將蔓延全球各地。

新浪微博／《自由時報》／《人民日報》／新浪財經

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