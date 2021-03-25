數以百計維吾爾人今日（25日）赴中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，抗議中國國務委員兼外長王毅到訪，並要求中國關閉營，釋放被囚的維吾爾族人。另有26個非政府組織聯合召開記者會，批評中國的種族滅絕罪行無法掩飾，又指歐美出手制裁新疆官員「帶來希望」。

「中共，釋放我們家人」、「中共，停止種族滅絕」、「中共，關閉集中營」。數以百計居住土耳其的維吾爾人在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，抗議王毅到訪。

抗議者的代表以中文宣讀聲明，指「中共在新疆建立集中營以來，令維吾爾族經歷的苦難已經到了忍無可忍的地步，面臨生死存亡的艱難時刻」。

聲明又提到：「中共暴政試圖以最野蠻、最慘酷的手段，從肉體上、精神上毀滅維吾爾族，建立集中營折磨成千上萬同胞、消滅維族的文化、踐踏維族的宗教信仰、奴役維族的人民。」

與此同時，26個非政府組織亦在土耳其第二大城巿安卡拉召開記者會，抗議王毅到訪。記者會上有代表宣讀聲明，指歐美國家針對侵犯新疆維吾爾人權的中國官員實體制裁「帶給他們希望」，又形容中國「掩蓋不了種族滅絕罪行」，並對國際體系的原則構成威脅，呼籲各國處理對中關係時優先考慮「種族滅絕」議題，並留意中國債務陷阱的問題。

世界維吾爾代表大會副主席艾克林（Erkin Ekrem）則批評，中國不具有現代法律思維，中方通過的土中引渡條約，在政治犯、死刑犯、國民的定義上存在許多陷阱，未來可能對維吾爾人造成莫大危害。他強調，維吾爾人有責任維護土耳其的國家利益，但也提醒土耳其當局，與中國加強關係的同時，也必須關注自由、人權、民主等普世價值。

土耳其外交部23日在聲明中指出，王毅於24至26日訪問土耳其，「將會探討雙邊，以及當前的區域和國際議題」，並獲總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）接見。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！