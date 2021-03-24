瑞典時裝品牌H&M一份「不會採用來自新疆的產品或原材料，亦不會與當地任何服裝工廠合作」的聲明，昨日遭共青團「翻舊賬」，更引發連鎖反應，內地網民即時「圍攻」籲抵制、藝人割席、電商平台亦急將H&M貨品下架，官媒、軍媒也連環發文大力撻伐。外界猜測與近日美國、加拿大、英國及歐盟接連就中國侵犯新疆維吾爾人人權問題，宣佈制裁中國官員有關，令H&M成攻擊目標。

上周，中美高層在美國總統拜登上任後，在阿拉斯加進行首次面對面會談，雙方一直針鋒相對。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國對中國在新疆、香港及台灣的行為深感關注：「我們在新疆、香港、西藏和台灣等多項問題上，與中方有根本分歧，我們已對中國清晰及直接地提出這些議題，中方只以防衞性態度回應。」

周一（22日），歐盟、美國、加拿大及英國先後出手夾擊中國，歐盟宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，分別有4名中國官員與1個實體被實施旅遊禁令與凍結資產，美國其後宣佈制裁兩名中國官員，加拿大及英國亦向中國實施與歐盟相若的制裁名單。美、英、加外長更發表聯合聲明，指中國鎮壓維族證據確鑿，一致要求中國停止有關行為，公正對待新疆的受難者。

中國即晚向歐盟實施反制措施，制裁歐洲10名人員和4個實體。

短短數天，中國與歐美的關係有如橡筋一樣繃緊，最終H&M成為磨心。

《蘋果》資料室

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