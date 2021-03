中美交惡,雙方態度越趨強硬。美國國防網站早前刊文,更出現「台灣從來不是中國的一部份」的表述。中國國防部新聞發言人任國強今日回應時指,美方有關言論嚴重違反一個中國原則,向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號,性質十分惡劣,中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

任國強重申,台灣是中國的一部份、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實,是任何人任何勢力都無法改變的。他又強調,台灣問題純屬中國內政,事關中方核心利益,不容任何外部勢力以任何方式進行干涉,而解放軍維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

任國強謂,中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重妥善處理台灣問題,以免給中美兩國兩軍關係帶來嚴重破壞,進一步危害台海和平穩定。

美國國防部網站本月15日刊載了一篇「國防部官員描述印太地區情勢」的文章,指出北京在印太地區帶來重大挑戰,包括宣稱要將台灣統一,並納入統治範圍,但「台灣從來不是中國的一部份」(Taiwan was never part of China)。

央視

