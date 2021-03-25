中美交惡，雙方態度越趨強硬。美國國防網站早前刊文，更出現「台灣從來不是中國的一部份」的表述。中國國防部新聞發言人任國強今日回應時指，美方有關言論嚴重違反一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，性質十分惡劣，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

任國強重申，台灣是中國的一部份、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的。他又強調，台灣問題純屬中國內政，事關中方核心利益，不容任何外部勢力以任何方式進行干涉，而解放軍維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

任國強謂，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免給中美兩國兩軍關係帶來嚴重破壞，進一步危害台海和平穩定。

美國國防部網站本月15日刊載了一篇「國防部官員描述印太地區情勢」的文章，指出北京在印太地區帶來重大挑戰，包括宣稱要將台灣統一，並納入統治範圍，但「台灣從來不是中國的一部份」（Taiwan was never part of China）。

央視

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