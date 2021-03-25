「過去兩天，中國也讓世界見識了，甚麼才是待客之道。肯定不會讓拉夫羅夫吃泡麵。」中共的「大內宣」越來越玩得出神入化。上周在美國阿拉斯加舉行的中美高層戰略話，一開始已經充滿火藥味，更傳「超時」發言教訓美方的中共中央政治局委員楊潔篪，午餐要吃泡麵，似在挖苦遭美國待慢。中共「得勢」不饒人，昨日再借俄羅斯外長拉夫羅夫訪華，在廣西桂林一邊欣賞奇山異水，一邊與中方官員共晉午宴、談笑風生，與當日中美高層戰略話的場面大異其趣。

有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」，昨日以「過去兩天，中國讓世界見識了甚麼是待客之道！」刊文，擺明車馬要向美國還以顏色。今次「主角」正是俄羅斯外長拉夫羅夫與中國國務委員兼外長王毅，場景則是「山水甲天下」的廣西桂林，中方與俄方人員在一艘遊船上，一邊欣賞漓江兩岸風光，一邊共晉午宴。

難怪「牛彈琴」這樣評價這次特別的安排，「如果沒猜錯的話，這應該是拉夫羅夫最爽的一次出訪了，沒有之一。」

當然世上沒有免費午餐，「牛彈琴」接下來便「消費」拉夫羅夫一番，拿來突顯王毅展現何為「中國外交官的風采」。文章指，在桂林的記者會上，有記者提到「美國強調競爭和實力，中俄強調合作和公平」，接着問王毅在動蕩變革的世界需要甚麼樣的大國關係？

王毅先回答：「大國怎麼做，世界都在看」，接續說：「中方一貫認為，大國就應該有大國的樣子。這個樣子不是指大國的胳膊比別人粗、地位比別人高、權力比別人大，而是大國要展現更大的格局和情懷，肩負更重的責任與擔當，作出更多的努力與貢獻。」

王毅指桑罵槐，「牛彈琴」卻偏要說得更白：「很外交，一句話都沒有提到美國。但大國就應該有大國的樣子，美國，你怎麼看？嗯，美國人估計會說，我們大國的待客之道，就是會讓客人吃泡麵。」

之後，是拉夫羅夫「上場」。根據「牛彈琴」所指，「在桂林心情很爽，但拉夫羅夫也有發脾氣的一面。那就是對西方所作所為，在桂林記者會上，拉夫羅夫痛斥，是歐盟單方面『摧毀』了俄歐關係，俄羅斯與中國的關係『發展得更快』。」

「牛彈琴」用了頗長篇幅借俄羅斯痛罵美國一番，最後還是補上一句：「中國人一直就有待客之道，朋友來了有好酒，肯定不會是泡麵；豺狼來了有獵槍，現在也絕對不止獵槍！」楊潔篪在美國一頓午餐捱上一碗泡麵，換來連場炮轟美國人的機會，看來十分「超值」。

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