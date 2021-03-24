歷史——「兩個辛丑年」對比

在中美會談首天開場白互罵後，《人民日報》隨即用楊潔篪的金句「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」，製作「兩個辛丑年的對比」文宣，「兩個辛丑年的對比」的主題標籤（Hashtag）目前已超過7億閱讀量。其他官媒隨即剪輯過往談及《辛丑條約》的劇集片段，稱：「兩個甲子輪迴，換了人間」。網民亦嗨爆稱：「兩個甲子了，世界還是那個世界，中國卻不是那個中國了。」留言獲16萬人讚好。

商品——金句網上熱爆產品

楊潔篪的另一金句：「中國人不吃這一套」等，不少電商隨即將之印上衣服、打火機、蘋果手機殼、雨傘及帆布袋等出售，尤以衣服最多，衣服視乎款式，售價39至118人民幣不等（46至141港元）。不少網民不禁說：「這太快了吧，國人做生意還是厲害。」媒體甚至重慶共青團誇讚產品：「徹底火了！」本報記者翻看淘寶的賣衣服電商，沒有一間的「付款人數」是多於300人，似乎渾水摸魚的多，購買的人少。

人物——炒作中美繙譯小姐

中美兩國繙譯當日亦有在場，中國現時熱炒中國女繙譯張京，大讚她曾有「兩會最美女繙譯」及「小趙薇」等美譽，「中美對話女繙譯官張京」主題標籤閱讀量亦高達2億。中國民間普遍誇讚她能在短時期繙譯出楊潔篪16分鐘的講話。相反，中國網民普遍貶低美國的中國繙譯，指斥其繙譯水平不高，而且當日一頭紫髮，不尊重莊嚴的會談。

外國反應——僅俄羅斯外交部點讚

楊潔篪的發言在外國並沒有引起太大回響，僅得俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在facebook轉載。她稱：「回到我喜歡的話題——當美方試圖故意貶損夥伴方時，這才是應該如何在他們面前『就座』的方式。我們（俄羅斯）知道該如何做。如今楊潔篪主任向全世界展示出中國也知道該如何做。」幾乎中國各大媒體均有轉載，其主題標籤達1億閱讀量。

動畫／藝術——《那年那兔那些事兒》

《那年那兔那些事兒》是中國軍迷製作愛國動畫，中美會談當日的情節及對白，剛巧與動畫數年前製作，講述1955年日內瓦舉行的中美大使級會談相同，網民稱為「神預言」。動畫中代表中國的「兔君」向記者說：「見面是坦率，會談是有益，增進雙方了解。」但閉門時卻與代表的美國「鷹君」打架。作者近日稱：「中美不打不相識，當年也是朝鮮戰爭打完，美國人才在國際上尊重我們的。」

《蘋果》記者

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