內地推進武漢肺炎疫苗接種，一方面加快生產，另一方面威逼利誘民眾接種。曾發生聚集性疫情的北京市大興區，完成兩劑疫苗接種的居民可獲當局贈送超市購物優惠券，區政府宣佈優惠消費總金額逾2億元人民幣（2.39億港元）。有市民透露，當局雖聲稱疫苗是自願接種，但個別地區卻通過設立「准入門檻」強制民眾接種。

《北京日報》報道，大興區昨起陸續為完成兩針武肺疫苗接種民眾提供購物優惠，合資格者限期內可到五家超市共28間分店使用優惠券，每張優惠金額由8元至30元不等。報道稱大興區為盡快構築免疫屏障，正全力推進疫苗接種，迄今已注射114.5萬劑疫苗，18歲以上人群一針覆蓋率達73.2%。

大興區幾個社區去年6月和今年1月曾因爆發聚集性疫情，兩度被列為「高風險地區」，全區居民要接受強制核酸檢測。有北京市民向本報稱，大興區目前已屬「半強制」接種疫苗，這次透過發放優惠券吸引長者打針。她謂部份地區已通過設立「准入門檻」讓人打疫苗，例如豐台區某大型家具賣場下令商戶和員工，必須接種才能進公寓和開店。

滬公務員飯堂超平惹公憤

另外，有上海網民日前到黃浦區公務員飯堂接種疫苗，從未關的飯堂顯示屏看到超低價餐單，食品價格僅是市面的十分一，結果引起網民公憤：「公務員是特權階層，老百姓吃的最差最貴。」有傳外洩餐單的網民因涉「洩露國家機密」被刑事拘留。

《北京日報》/《蘋果》記者