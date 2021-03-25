瑞典時裝品牌H&M去年發表聲明拒用新疆棉花，近日竟遭共青團「翻舊賬」，內地網民隨即「圍攻」籲抵制、藝人割席、網絡平台亦急將H&M貨品下架，風波更蔓延到Nike、Adidas等其他外國品牌，有內地網民甚至湧入品牌旗下的直播平台辱罵女主持，多次要她「辭職吧」，又要求馬上停止直播及下架產品；女主持面對指摘，只能強忍淚水說：「別罵我，我每天必須上班。」事件引發爭議，有網民直言：「抵制歸抵制，何苦為難打工仔。」

網上片段顯示，Nike一個網上直播平台近日進行直播推銷，其間有大批網民湧入留言：「你們甚麼時候下架」、「舉報！讓你早點下班」、「辭職吧」、「堅決抵制耐克（Nike），請你下播」，嚇得女主持含淚回應：「別罵我，我一件不賣，但是我每天必須要上班。大家在我直播間聊聊天不開心嗎？」隨後更低頭看手機疑似在抽泣。

另一邊廂，Adidas在抖音上的直播平台亦被大量網民「攻佔」，紛紛要求停止直播及下架產品：「國家利益高於一切！」「下播吧，別拖累自己」。女主持則全程一言不發，只能面對鏡頭不知所措，令場面極為尷尬。

事件引起爭議，許多網民為女主持仗義執言：「抵制歸抵制，何苦為難打工仔」、「無腦噴真的好煩人啊，你罵人家，讓人家辭職，你供人家吃喝嗎」、「憤怒歸憤怒，抵制歸抵制，如果對着人家小姑娘一個勁兒的橫加指摘，那就是沒教養，自己人不要為難自己人」、「見不得一群打着愛國名義宣洩私憤譁眾取寵的蠢貨，別幹那種迫害同胞的事，有本事去譴責那些品牌商」。

國際品牌慘遭抵制的同時，李寧、安踏等國產品牌，就藉着這次浪潮大力宣傳。安踏體育的一個網上直播平台，周四（25日）安排一名身穿「中國」字樣T恤的男主播，與一名女主播合作介紹產品，其間該女主播因過於賣力而導致聲音沙啞；在李寧的一個直播平台中，一名女主播亦不斷強調「支持國貨」等口號。但不少觀眾均表示，「是為了抵制耐克（Nike）才來看國產品牌」。

微博用戶「笑爺Zoe」亦趁抵制潮推銷國產服裝品牌，並形容H&M「表裏不一」，Nike「又當又立」（網絡流行用語，即「既當婊子，又立牌坊」），揚言「這些抵制新疆棉的品牌不買也罷！」她又在片段中表示：「就H&M這幾塊破布，我多說幾句都覺得在浪費口舌！」

另外，Clubhouse上亦有澳洲華人討論抵制H&M事件，有用戶認為李寧等國產品牌是這次事件中的最大贏家，又稱中國並沒有做錯，因為去年西方國家亦同樣利用政治打壓華為、微信。不過亦有人指，商家最害怕介入這類政治紛爭，但新疆棉花就像非洲血鑽一樣，使用囚犯製作產品的確有違人道，而中國發展至今亦未有像西方國家一樣關注人權和勞動保障。

新浪微博／Clubhouse

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