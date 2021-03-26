知名國際品牌H＆M、Nike、Adidas等因去年宣佈拒用新疆棉，前日遭中共翻舊賬，拿來挑動內地民人的仇外情緒與抵制行動。有長期關注中國人權及新疆議題的華裔女記者表示，中國政府正利用並操縱民眾的愛國主義情緒，來達到其政治目的，她建議西方國家應為這些遭中國網民「出征」的企業提供支持，鼓勵他們抵制人權侵犯問題和中國的強權。

該名華裔女記者姓龐，過去一直以Amelia Pang的名字在媒體發表文章，著有《中國製造：一名囚犯，一封求救信，以及美國廉價商品的隱藏成本》一書。她指，很多內地人一輩子都生活在只有政府控制的媒體的環境中，塑造了他們錯誤的世界觀與現實認知。龐說：「我理解他們為甚麼會有這樣的反應，但是我也希望他們能夠接受不同的想法。」

龐認為，西方政府應該為本國企業提供支持，鼓勵他們抵制人權侵犯問題和中國的強權，「一種方法是向企業提供減稅或者稅收刺激政策，使他們在採購的源頭和代工廠的關系方面更加透明，來減少其供應鏈中的強迫勞動」。

另外，美國著名對沖基金經理、Hayman Capital創辦人巴斯（Kyle Bass）表示，美國應該停止與邪惡政權做生意。他在美國一個電視節目中指出，中共幾十年來一直在破壞世界，但企業卻願意去中國開店，從國家安全角度和道德角度來看，美國政府必須避免與犯下「種族滅絕」和「危害人類罪」的國家發展商業關係。

巴斯表示，企業想在中國賺取更多錢，但現實上卻是邪惡政權做出一些令人難以想像的邪惡事情，但一些美企竟不願意正視這些問題，因此美國當局應主導停止與中國做生意。

美國之音/ Fox Business

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