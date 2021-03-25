新疆問題引爆中國與西方國家的外交戰之際，身兼國務委員的公安部長趙克志前日結束一連六天的新疆視察，強調要紮實做好暴恐風險防範工作，堅決挫敗「以疆制華」、「以恐遏華」的圖謀。

王毅訪土耳其遇示威

公安部官網披露，趙克志在新疆六天期間，先後到訪自治區公安廳指揮中心、新疆生產建設兵團反恐怖訓練基地操場、以及吐魯番與烏魯木齊的警務站和看守所等。他於當地召開多場座談會，強調要堅決捍衞國家政治安全，深入展開「去極端化」工作，堅決把暴恐威脅在萌芽狀態時制止。他並指要築牢口岸邊境防控防線，加強國際反恐合作，堅決挫敗以疆制華、以恐遏華的圖謀。

至於昨在土耳其首都安卡拉訪問的國務委員兼外長王毅，先後與土耳其外長恰武什奧盧和總統埃爾多安會面，會場外遇到近千名流亡當地維吾爾人示威抗議。

歐美則加緊協調對華政策。布林肯前日在布魯塞爾會晤歐盟委員會主席馮德萊恩，和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，雙方宣佈決定重啟歐美涉華雙邊對話，將之作為全面討論涉華挑戰和機遇的論壇。法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）昨接受電台訪問時表示，巴黎將於歐中投資協議就強迫勞工問題，採取非常明確和堅定立場，稱「發生在維吾爾人身上的事完全不可接受，甚至令人震驚和不安。」

另外，在跟隨歐美制裁新疆措施顯得猶豫的日本，多名議員成立擬就中、緬等國侵犯人權問題，制定新法例的超黨派聯盟。曾任防衞大臣的自民黨眾議員中谷元說：「日本必須採取行動阻止霸權主義和侵犯人權的行為。」

中新社