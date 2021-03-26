北京當局為還擊西方國家以新疆問題為由作出制裁，不惜挑動內地民眾發起「義和團式」反西方運動，抵制H&M及Nike等國際品牌，而一眾藝人更即時與這些國際品牌割席，中止有關代言合約。但為何這些藝人可以「話做就做」，毋須擔心單方面撕毀合約的賠償？原來是當地《民法典》中有所謂「國家利益」的尚方寶劍，幾乎是「遇神殺神、遇佛殺佛」的「屈機霸王條款」，讓內地藝人能夠「安心」，聽黨和國家的「指揮」起舞。

上海律師協會民事業務研究委員會副主任、上海博和漢商律師事務所高級合伙律師人田思遠指出，內地藝人單方面撕毀代言合約而不用賠償，關鍵在他們在這些解約聲明中，必須要有「祖國利益高於一切，堅決抵制任何對國家污名化的言論和行為」這一句「護身符」。

所謂「祖國利益」或「國家利益」定義甚廣，至於損害「國家利益」行為，則包括之前發生過的辱華事件，或支持台獨、港獨、疆獨、藏獨等爭議事件。內地明星代言合同中，一般會有「品牌方不得損害中國國家利益」的條款，藝人可以據此認定品牌方違約，作出單方面解約的理由。

另外，藝人也可以根據內地《民法典》中「不得濫用民事權利損害國家利益」的規定解除合同，而且不必承擔賠償責任。有專家指出，如果藝人堅持履行有關合同，反而有損害公共利益之嫌。這正好解釋為甚麼每當有爭議出現，內地藝人都會即時表態，以免惹禍上身。

有內地媒體引述知名藝人經理人指出，自2019年Versace、Coach等國際品牌因未有在中國地圖上標註台灣而引發爭議後，在內地藝人涉及與國際品牌的合同中，就加入了必須要尊重中國歷史、文化，不干預政治的條款。若一旦發生有關事故，藝人是可以單方面解約，不用賠償。但若藝人牽涉嫖娼、吸毒等醜聞，品牌方亦可單方面解約。

觀察者網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！