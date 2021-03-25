【爭相表態】新疆「血棉花」事件引出一眾表態撐新疆棉花的中港台藝人。昨日多個國際品牌繼續被狙擊，中國網民也統計與各品牌合作的藝人取態，至少49名中港台藝人爭相割席表忠，稱與相關品牌終止合作，當中包括與adidas合作多年、被稱為終身代言人的陳奕迅，在微博指「堅決抵制一切污名化中國的行為」，即日終止與adidas合作。

H&M聲明引起中國人民族怒火，延燒至多個被指與良好棉花發展協會（BCI）有關的品牌，中國網民也貫徹「國家面前無偶像」原則，製造與品牌有合作的藝人的統計表，列明各藝人的取向，要求這些藝人表態，多名藝人也如願在微博宣佈力撐新疆棉，與品牌終止合作。其中「重災區」adidas共有20人宣佈終止合作關係，包括香港代表陳奕迅、王嘉爾和楊穎（Angelababy），陳奕迅所屬的廿一克有限公司的聲明指，「陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止一切與adidas品牌的合作」。陳奕迅與adidas合作超過10年，被稱為終身代言人，幾乎與adidas Originals畫上等號，陳也在公開場合和演唱會穿上adidas的衣物宣傳，多次推出聯名商品。

容祖兒轉發「支持新疆棉」

陳偉霆也宣佈與Tommy Hilfiger終止合作關係。其他被追擊的品牌還包括Puma、Uniqlo、Calvin Klein及New Balance等，當中與Converse有合作關係的台灣藝人歐陽娜娜曾一度被網民點名沒有表態，但在昨午終發表聲明，指「堅決抵制任何污化中國的言論與行為。國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。

至於其他香港代表雖然未表明與任何品牌表明割席，但是他們也找到表忠的方式。容祖兒、陳小春、周柏豪等爭相轉發《人民日報》微博的「支持新疆棉花」。不過，陳冠希品牌CLOT也被狙擊，因為品牌過去常與Nike合作推出波鞋，所以中國網民也留言，「快點發聲明吧，終止與Nike的合作。」另外，憑《少年的你》在去年奪得金像獎的內地女星周冬雨也宣佈與Burberry割席。

雖然中國的演藝界表忠如此迅速，但是體育界卻沒有與這一次被抵制的品牌表態割席，僅有球隊上海申花疑「P圖」移走Nike標誌，並上傳照片至微博。網民也指「體育界的呢？你們的表現很讓人失望。」

涉「辱華」解約或免賠

至於中國藝人極速割席到底要否賠償，內地紅星新聞 引述某知名藝人的經紀人胡女士（化名）指，在2019年出現Versace和Coach等國際品牌的「辱華事件」後，「涉及與國際品牌的合同，必須要尊重中國歷史、文化，不干預政治，這一塊條款會非常細。如果出現這方面事故，藝人可以單方面解約，並不用賠付違約金。」

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