中國外交部今早宣佈，對英國4個實體和9名人士作出制裁，以回應相關實體和人士對新疆散佈虛假消息。被制裁的9名人士，大部份均為英國保守黨議員，亦有協助維吾爾人成立民間獨立法庭的御用大律師及研究新疆維族文化滅絕等課題的學者。他們除了關注新疆問題外，部份人還公開力挺港人爭取民主，以及曾譴責港警大規模搜捕民主派人士，是「警察國度行事方式」。

在這份制裁名單中排名第一的，是英國下議院外交事務專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat），他曾在英國陸軍服役，官至中校。去年1月，圖根哈特再次當選下議院外交委員會主席時，曾表示要捍衞自由民主，挑戰權威等對英國人民至關重要的價值觀。隨後，圖根達特成為保守黨議員組成的研究小組第一任負責人，專責研究華為在5G網絡中的作用，及中國在武漢肺炎疫情下的虛假宣傳，並聲稱英國應需要一個佈局全球的中國戰略。他又因為公開挺港人爭取民主，不停收到寄自香港的恐嚇信。

去年9月，圖根達特還參與130多名跨黨派議員致時任中駐英大使劉曉明的聯署信，譴責中國政府針對新疆維吾爾穆斯林的行為。

排名第二的是英國前保守黨黨魁、現任下院議議員鄧肯史密斯爵士（Iain Duncan Smith），他曾被內媒指為「反華先鋒」，長期關注西藏人權的狀況，主張英國政府對中共採取更加強硬的立場，並抵制北京舉辦2022年冬季奧運，同時對中共實施《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁迫害西藏人權的中共官員。去年7月，鄧肯史密斯更公開指，短片分享平台TikTok對英國的威脅跟華為一樣大。

名單中的第三位是保守黨下議院議員奧布萊恩（Neil O’Brien），是下議院中國問題研究小組成員，去年7月北京在香港實施「港版國安法」後，曾敦促英國政府更現實地對待中共，不要再遭到中共的「打劫」。

這份制裁名單中，有兩名上議院議員，分別是奧爾頓勳爵（David Alton）以及身兼國際律師會人權研究所主任的御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy），兩人均曾就香港問題發聲。今年1月，奧爾頓形容香港警方國安處就「35+初選」 大規模搜捕民主派人士，是「警察國度行事方式」，呼籲英國政府履行對香港義務，以及制裁中國官員。

另外，下議院議員拉夫頓（Tim Loughton）與加尼（Nusrat Ghani），亦在制裁名單之上。

英國御用大律師尼斯爵士（Geoffrey Nice QC）以及英國紐卡斯爾大學（University of Newcastle）現代語言學院中日研究中心主任芬利（Joanne Smith Finley），也是被中國政府制裁對象。其中，尼斯曾任調查「中共活摘死囚器官」的民間獨立法庭主席，去年9月更應世界維吾爾代表大會主席艾沙邀請，成立維吾爾獨立法庭，專責調查中共在新疆對維吾爾人的迫害是否構成「種族滅絕」。

芬利則是研究新疆問題的著名漢學家，曾經獲中國的大學禮遇，但近年因為發表有關維吾爾人處境的研究而被北京視作不受歡迎人物。她曾表示，中共正在實施最終將導致新疆消亡的種族及文化滅絕政策，並指這已經被大量有力證據支持。

至於被中國制裁的4個實體，包括由保守黨議員成立的「中國研究小組」、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」、埃塞克斯園大律師事務所。其中，中國研究小組過去不時就新疆、香港及台灣問題召開研討會、發表報告或公開聲明，並曾經邀請過台灣外交部長吳釗燮、前香港眾志創黨主席羅冠聰等人對話。

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