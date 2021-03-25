南海局勢再度緊張，法、英、德等歐洲國家，先後會派軍艦駛入南海，加上美國艦隊差不多是定期在南海和台海巡航，令到原本聲稱擁有南海主權的中國相當無面。軍事專家黃東向《蘋果》表示，多國戰艦宣佈進入南海，除了向中國宣示軍力，亦顯示西方世界團結對抗中國，形成冷戰氛圍，甚至東南亞國家亦都持觀望態度，隨時「牆倒眾人推」。

繼英國宣佈會派出航母「伊利沙伯女皇號」長駐南海後，德國亦會在8月派出巡防艦前赴南海。在今年較早時間，美國、法國、加拿大的戰艦亦已經在南海航行。黃東指出，「一艘半艘」來南海，主要是軍事上的象徵式意義，但已經令中國暴跳如雷，亦反映整個西方世界處於團結狀態，不論是外交、經濟、軍事或科技上都會針對中國，形成冷戰氛圍。

黃東又提到，部份東盟國家包括菲律賓、越南、馬來西亞、印尼，在南沙或西沙群島的主權問題上，都與中國有主權糾紛，但因為對中國在經濟上有很大的倚賴性，不想得失對方而令到國內經濟受損。所以這些國家都在旁觀局勢變化，一旦察覺中國被圍堵失勢，隨時「牆倒眾人推」。

香港智明研究所研究總監許楨則向《蘋果》表示，德國、法國等千里迢迢由大西洋派軍艦來到太平洋西岸，花費的人力物力不少，顯示他們要對中國發出信號的意願非常強烈。另一方面，德、法亦需要藉此來維持國際地位，並向全球展示，即使他們和英國、美國有爭拗，北約仍然十分團結。

許楨亦指出，歐洲國家東來的戰艦都是「一艘起，兩艘止」，大多是平均排水量6,000噸的中型戰艦，同類型的戰艦中美日加起來在南海已經部署約300艘，歐洲戰艦「相對美軍、解放軍，甚至乎日本自衞隊，都是微不足道」。許楨相信不會增加南海擦槍走火的風險。而且戰艦遠航花費巨大，歐洲國家的軍費開支是否足以支持和是否符合成本效益，仍有待觀察。

事實上，美國和西方國家海軍近年在台海和南海的活動越趨頻繁，其中美國軍艦於2020年總共13次航經台海，平均每月多過1次，次數是近14年最高。

至於最有機會與解放軍擦槍走火的一次就要數到2018年，當時中美軍艦差點在南海相撞。2018年9月30日，美國海軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）在南海巡航時，駛入中國聲稱擁有主權的南薰礁、赤瓜礁12海里之內，中國海軍「蘭州號」隨即逼近迪凱特號，雙方距離最近時只有41米。

美國盟友英國近年亦有派艦隻來南海。排水量近兩萬噸的英國兩棲驅逐艦「海神之子號」（HMS Albion）2018年8月進入南海，被指是要呼應美國的自由航行的講法，當時解放軍出動1艘護衞艦和兩架直升機跟蹤驅離。中國官媒亦似乎對阿爾比恩號的行動未有太大反應，僅指英軍是象徵性作出抗議，估計「暫時不會在南海搞軍演」。

但事實證明中方估算錯誤，2019年1月，英國護衞艦「阿蓋爾號」（HMS Argyll）先於7日航行於西沙群島附近海域，11日就和駐守在日本的美軍導彈驅逐艦「麥克坎貝爾號」（USS McCampbell），首次在南海進行聯合海上軍演，為期6天，聲稱要解決共同安全優先課題。中國外交部發言人批評，個別國家在南海不停製造麻煩。

除英國外，歐洲另一個龍頭大國法國亦在南海顯實力。2019年4月6日，法國巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）通過台灣海峽，聲稱是以捍衞海上自由航行權利，「無攻擊性地經過」這片水域。中國事後向法國抗議，並終止邀請法國參加慶祝中共海軍成立70周年的海上閱兵，不過並未能影響法國的海上行動。今年2月，法國核動力潛艇「翡翠號」（SNA Emeraude）及其支援艦「塞納號」（BSAM Seine）穿越南海，聲稱是按國際法的規則航行。法國國防部長帕利（Florence Parly）又表態，會同澳洲、美國及日本的海軍長期合作。

與英美同屬五眼聯盟的加拿大，2019年因為協助美國拘捕華為副董事長孟晚舟而與中國交惡。其後加拿大海軍亦有在台海活動，隸屬加拿大皇家海軍的「里賈納號」（HMCS Regina）和「渥太華號」（HMCS Ottawa）護衞艦先後在前年6月和9月航經台灣海峽。另一艘護衞艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg），亦在2020年10月由南向北通過台灣海峽，海軍甚至發佈船員海上嬉水的照片。

《蘋果》記者／《蘋果》資料室

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