知名國際品牌H＆M、Nike、Adidas等因去年宣佈拒用新疆棉，被內地傳媒指是抵制新疆棉花「幕後推手」的良好棉花發展協會（BCI），其上海代表處表示團隊從2012年起在新疆進行驗證，從未在新疆發現強迫勞動情況，並指涉事企業的行為與他們無關，周五更發聲明，重申中國區項目團隊嚴格遵照BCI審核原則，從未發現一宗有關強迫勞動的事件，但內地仍網民號召向當局舉報這個組織。

良好棉花發展協會是一個以推動全球棉花業可持續發展的國際非牟利組織，總部設在瑞士，去年10月已表示，因為新疆存在強制勞動和其他侵犯人權現象，不符合該組織的行為標準，除會暫停2020至2021年棉花季節的驗證工作，亦在今年3月停止在新疆發放認證。

BCI於上海設有辦事處，該辦事處周五（26日）發聲明指，BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展，會與合作夥伴開展良好棉花項目，為棉花產區環境、經濟和社會發展帶來積極影響；聲明又呼籲所有中國區會員及相關利益方同心協力，積極支持中國有關部門關於中國棉花可持續標準的制訂工作，為相關產業的可持續發展貢獻力量。

BCI上海於本月初透過微信發表聲明表示，中國團隊嚴格遵照審核原則，從2012年開始對新疆項目所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，都未發現有強迫勞動事件。該組織的上海代表處將與新疆執行合作夥伴繼續保持溝通，共同維護供應鏈可持續發展。

BCI上海代表處昨日表示，在微信上發佈關於新疆問題的聲明，僅代表上海代表處的觀點，預計在瑞士的總部也將會發聲明。

內媒則不斷炒作組織的背景，良好棉花發展協會2009年成立，高舉環保和可持續發展的大旗，美國國際開發署（USAID）是其中向這個組織提供資金，成員不乏一些全球知名品牌。

良好棉花發展協會要求會員必須使用它們認為符合標準的棉花，才能獲得認證標識，棉花六大生產原則中包括對農作物保護措施有害的影響降至最低、高效用水與保護水資源、重視土壤健康、保護自然棲息地、關心和保護纖維品質、提倡體面勞動。

去年9月特朗普競逐連任之際，不斷以新疆議題攻擊中國，更稱新疆存在「強制勞動」情況，並揚言發出「新疆棉花禁令」。去年10月，良好棉花發展協會發佈新聞稿，指因為新疆的強制勞動、侵犯人權等情況而決定停止在新疆發放認證。

良好棉花發展協會被內媒炒作為莫後黑手後，引發大批網民不滿，網民以這個組織是「未在民政部登記的涉嫌非法社會組織」為由，號召其他網民在民政部網上舉報系統上，舉報這個組織。

觀察者網／《北京日報》

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