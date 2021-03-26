中國國家航天局26日發佈2幅由天問一號探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。圖片中的火星呈月牙狀，表面紋理清晰。圖片是天問一號距離火星1.1萬千米，處於火星側後方上空時拍攝。

天問一號已在軌道運行一個月，高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀、火星能量粒子分析儀、離子與中性粒子分析儀、磁強計等陸續開機，並對火星開展探測，以獲取科學數據。

李克強：經濟增長或高於6%

國務院總理李克強今日（26日）在南京主持召開視像座談會，分析當前經濟形勢。他表示，今年經濟增長預期目標確定6%以上，實際可能會高一些。由於國內經濟運行中存在就業壓力較大、部份行業恢復較慢等問題，需要保就業保民生保市場主體的政策力度不減，努力實現就業擴大、居民收入增加、物價平穩，保持經濟運行在合理區間。

李克強又提到，要做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施的相關準備工作，立足聯通國內國際大市場，進一步擴大開放，在拓展合作中維護產業鏈供應鏈穩定。

金門縣政府倡與廈門設施遊氣泡

台灣、帛琉旅遊氣泡最快4月啟程，金門縣長楊鎮浯日前向陸委會主委邱太三提出「金廈防疫泡泡」方案，盼在疫情趨緩下，重啟兩岸小三通的大門，不過這次金廈防疫氣泡主要以就醫、就學、探親等人道需求為主，旅遊並未納入考慮。

金門縣府表示，「金廈防疫泡泡」方案初步規劃重啟金廈小三通航班，每兩周只開一班船，旅客上限77人，自廈門抵金門仍須有14天隔離，未來會視防疫旅館的容量去決定入境旅客人數。

邱太三回應指，小三通是台灣蔡英文於擔任陸委會主委時開放的政策，對離島整體經濟發展具有指標性意義，邱太三也認為只要疫情可控，一定會盡快恢復金門和馬祖的兩岸小三通通航。陸委會會將提案納入政策參考，並做好準備工作。

阿里山十日內兩度發生山火

阿里山森林大火由18日一直燒到22日，燒了97小時才被撲滅，且因山泥傾瀉影響阿里山公路，當局要在山火期間封路，令希望上山賞櫻的民眾願望落空。事隔4日，26日下午嘉義縣消防局再接獲民眾通報，達邦公路明隧道上方發生森林火災，經確認火場面積約0.01公頃。

當局指起火地點距離阿里山公路約有1.5公里，估計火場不會延燒至公路，暫時不會封路，並會於27和28日在阿里山公路實施交通管制及疏導措施。

綜合報道

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