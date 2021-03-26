內地抵制瑞典時裝品牌H&M的行動，今日持續。據悉，內地至少3個省市，包括河北衡水市、山東濟南以及北京的H&M分店今日繼續被迫關門，河北石家莊萬象城的H&M分店招牌燈箱，則被人用白紙遮掩。內地網民除了關注個別國際品牌的反應，亦鎖定足協促使其更換國足球衣贊助商Nike；但Nike是中超16支球隊及男女足國家隊球衣贊助商，若解約，將涉及巨額賠償。

據悉，河南衡水市有關方面，今早出動吊臂車將商場外牆H&M招牌拆下，而商場內實體店並沒開門營業，有關工作人員在門口張貼出暫停營業的啟事。

山東濟南有4間商場，包括振華、和諧、世貿與貴和的H&M分店，今日暫停營業，工作人員在店內整理貨物。其中振人民商場總經理郭長儉說：「現在這種不實言論，極大地傷害了我們中國人民的感情，沒有國家哪有我們企業，沒有企業哪有我們個人，所以說在這個時候呢，我們的國家利益永遠是放在第一位。」

至於北京，東城區國瑞購物中心今早開門營業時，不少店舖已出現顧客，但位於商場一層的H&M雖處於最顯眼位置，卻沒有人流。「因為最近這個輿論的問題，專賣店一層面向崇外大街的店門已經關閉了，顧客只能通過商場內部的店門才能進店。」一名店員說。

河北石家莊萬象城的H&M分店招牌則被人用白紙遮掩，店內顧客稀少。

另外，不少內地球迷都呼籲中國足協，國足應該停止Nike贊助球衣，足協雖暫未表態，網民上傳多張改圖，顯示包括上海申花、海港等中超球隊集訓照片，並將球衣上的Nike標誌刪掉。

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