【本報訊】面對新疆棉風波，內地企業迅速「站邊」表忠。內地運動服裝股李寧（2331）發聲明指，並未加入瑞士「良好棉花聯盟」（BCI）組織，強調新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。而已加入BCI的安踏體育（2020），亦於微博發文表示，公司正啟動相關程序，退出該組織。安踏體育又稱，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，未來將繼續採購和使用。

Nike經銷方大瀉

受惠於國際品牌被狙擊，國產運動品牌變身「新疆棉概念股」大升。李寧昨收報50元，升10.74%；安踏報121.3元，升8.4%；特步（1368）曾創52周新高，最終收報4.53元，升2.72%。反觀Nike的主要合作經銷方滔搏（6110）大瀉12.36%，收報11.06元。而Nike及Gap在美股時段亦報跌。是次抵制名單上，不少知名跨國企業的中國內地業務佔比相當大。例如處於風眼的H&M，截至去年底，在中國擁有多達445間門市。去年中國內地貢獻收入97.48億瑞典克朗（87.7億港元），佔全年銷售額5.2%，為H&M第四大市場。而Nike去年大中華地區收入按年升7.6%，達到66.79億美元（519億港元），佔全年銷售額17.6%；Adidas去年全球銷售總額198.44億歐元（1,819億港元），當中大中華地區收入按年升18%至65.46億歐元（599億港元），佔全年銷售額的33%。Uniqlo母企迅銷（6288）全年銷售額2萬億日圓（1,430億港元），大中華地區佔全年銷售額22.7%。

有學者指出，跨國企業在今次風波中被迫歸邊，要在西方或中國市場二選一，如果像滙豐般太遲表態，反而得失兩邊市場。