國際時尚品牌如H&M、Nike等因抵制新疆棉花遭內地官民聲討。中國外交部發言人華春瑩昨日（25日）駁斥有關新疆被指涉及強迫勞動是謊言，更展示「美國強迫黑奴」採棉的照片，試圖翻美國舊賬。不過，網民迅速發現，華春瑩所謂的「黑奴」照，其實是囚犯工作的照片。有網民批評華春瑩的「臭蟲論」還不了中國清白，以及展現「黑奴係過去式，疆奴就現在進行式」。

華春瑩昨日於記者會上，嚴詞指控西方抹黑中國，聲稱所謂新疆少數民族被強迫勞動是子虛烏有，更先後舉起其聲稱的美國「黑奴」採收棉花的黑白照片，和中國以機械採收棉花的彩色照，指中國棉田的機械化率達4成，以證明「中國不存在強迫勞動」。

不少外媒及網民發現，華春瑩當時的身體語言出賣了她，形容華春瑩展示上述照片時不停眨眼、表情僵硬，明顯是自己也知她所說的話無人會信的心虛反應。

記者會後，網民迅速發現華春瑩舉起的「美國黑奴」照片，原來是攝於1968年美國德州的Ferguson Unit監獄，相中是囚犯在棉花田工作的情況，由著名的美國攝影師Danny Lyon所拍攝。

Danny Lyon當時作為學生民權組織「學生非暴力協調委員會」官方攝影師，獲准採訪，他花14個月時間在德州6所監獄拍攝守衞和囚犯，華春瑩拿來指控美國的照片即為其中之一。Danny Lyon通過照片來反映囚犯工作和生活情況，以喚起社會關注和維護黑人權益，與19世紀已被廢除的黑奴制度完全無關。

華春瑩拿「假相」砸自己的腳事件，被許多網民嘲笑，指她「把所餘無幾的公信力一鋪清袋」，「人地講依家，佢就講以前」，「人哋最少冇賣黑奴器官囉」，「華大媽仲以為好舊既相先會黑白」，「唔講下百幾年前既中國仲有人賣俾有錢人家做妹仔」。

台灣《自由時報》／高登討論區

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