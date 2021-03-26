中央軍委主席習近平3月22日突然現身福建考察調研，被指是要展示對台灣問題關注，官媒早前公佈的行程中，主要是遊九曲溪、參觀當地小吃店等。待調研結束後，官媒才公佈習近平曾於24日視察武警第二機動總隊，並在講話中提到武警機動總隊要全面加強練兵備戰，提高履行使命任務能力，以優異成績迎接中國共產黨建黨100周年。

央視報道，本月24日上午10時許，習近平來到武警第二機動總隊位於福州巿的駐地，視察部隊訓練情況，包括反爆炸器材操作使用、防化偵察洗消、工程機械應用作業、橋樑架設等專業訓練，又同工程機械操作手交流，並通過視像系統聽取總隊執行任務的情況彙報。

習近平指出，要全面貫徹軍委軍事訓練會議精神，堅持聚焦備戰打仗，深入推進實戰實訓，提高訓練質量和層次，並要貫徹武警部隊轉型建設要求，推動部隊現代化水平和實戰能力加速提升。全國人大代表、中央軍委副主席許其亮有參加活動。

武警第二機動總隊於2017年武警部隊調整改革中組建，目前總隊的駐地位於福建省福州巿。旗下的支隊去年曾多次參與雲南、湖北、四川、貴州等地的森林火災、抗洪搶險等救援任務。部隊亦熱衷唱歌，去年武警第二機動總隊某支隊舉辦「戰歌嘹亮」主題合唱比賽，慶祝解放軍建軍93周年；同年11月，武警第二機動總隊某新兵大隊又在西藏舉辦「強軍戰歌歌詠會比賽」，新兵大隊大隊長王發明表示，通過組織唱響軍旅經典歌曲，可激發新戰士訓練熱情。

央視新聞／光明網／中新網／中國軍網

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