台灣正面臨73年來最嚴峻旱情，中南部地區尤其嚴重。經濟部旱災中央災害應變中心前日宣佈，自下月6日起台中及苗栗兩縣市實施分區供水「供五停二」措施，即每周供水五天、停水兩天，料有106萬用戶受影響。不少民眾叫苦連天，由昨日至今，台中出現市民瘋搶水桶情況，有店舖的水桶銷售因此上升六至七成。

經濟部長王美花指出，台中及苗栗的水情預警自4月6日起，由「橙燈」升級為「紅燈」，將分區停水，其中甲區停「周二、周三」，而乙區則是停「周四、周五」，兩區輪流並停水48小時，約會有15%的節水效益。這次是台自2015年以來，再次實行制水措施。目前無法預估制水措施會持續多久。當局稱，新竹、嘉義和台南的水情預警仍為「橙燈」，若未來降雨不如預期，將把新竹列入下一個「紅燈」限水對象。

銷量急升七成

台灣蘋果新聞網昨前往台中小北百貨豐原大順店查看，發現店外貨架上140、105與85公升大型水桶被掃光，僅剩下少許65、45公升小型水桶。工作人員表示，豐原地區並未在停水區域，但周邊潭子、神岡、后里都在供五停二範圍，店內的儲水桶很多被這些鄰近地區民眾買走。潭子區一家小型五金賣場人員說：「我們是鄉下小店，但來買桶子儲水民眾確實也變多，大概多了一至兩成。」小北百貨行銷副理吳澄彥表示，制水新聞一出雖提高進貨量，但許多門市到貨的水桶幾乎都被搶購一空，台中門市的大型水桶增加六至七成銷售量，許多客人買不到大水桶就改買幾個小水桶替代。

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