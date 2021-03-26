內地吹起一片抵制外國品牌運動，因為包括瑞典時裝H&M、美國運動用品Nike等國際品牌拒用新疆棉花。台灣經濟部長王美花今天被問到會否加入抵制時，表示台灣是民主國家，重視人權，將會參考國際做法，特別是聯合國的做法。大批台灣藝人都公然表示支持新疆棉花，行政院長蘇貞昌特別提醒：有些人不知輕重，或為自己利益、不知道人權重要等，做出不尊重人權、不符合國家利益的言行。

王美花今早出席公開活動時表示，台灣的紡織產業主要是開發機能布料與機能衣，另外也為國際品牌代工，只要廠商要求，台商的生產線也會作相應調整。不過，是否抵制新疆棉花，則要看國際社會的做法。

台灣至今已經有超過40名藝人表態支時新疆棉花，並與抵制的國際品牌解約，包括為Adidas代言的張鈞甯和彭于晏，蘇貞昌今早在立法院上批評，台灣從威權走到民主，「台灣人特別知道、感受到，台灣人是經幾世代人的努力，才打破威權、被世界稱讚是尊重人權國家」，因此，任何國家都應該譴責、抵制那些侵犯人權的國家，「我們也不落人後」。

他話鋒一轉，批評那些附和大陸、支持新疆棉花的藝人，他說：「有些人不知輕重，或為自己利益，或不知道人權重要等，做出不尊重人權、不符合國家利益的言行。」他呼籲大家一起為人權發聲、為人權進步一同努力。

台灣《蘋果新聞網》

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