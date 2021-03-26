台灣空軍日前有兩架F-5E戰機相撞，兩名機師一死一失蹤。台灣軍方今早繼續搜索，大陸軍機據報有10次飛入台灣西南及東南防空識別區空域（ADIZ），被指有心擾亂台方搜救行動。今早當局在屏東九鵬海岸附近，接收到疑似F-5E戰機機師定標器訊號，大批軍方人員前往場搜救。

Facebook專頁「台灣西南空域」表示，今早（26日）中共軍機多批次，多空層進入台灣ADIZ的西南、東部空域和東南空域，據指全程均為台軍監控，並在上午7時30分、8時5分、8時40分、8時42分、9時43分、9時46分、9時52分、10時18分、10時49分、10時52分等廣播驅離。

有錄音檔顯示，在台軍廣播驅離大陸軍機時，對方曾回應「我是中國人民解放軍，正在進行例行性訓練。」

台灣國防部暫未證實上述消息。

據台灣軍事迷統計，共機3月累計進入台灣ADIZ達20天、台軍廣播驅離紀錄共計45次。今年累計進入ADIZ有71天，廣播驅離紀錄共192次。

無線電玩家今早10時左右，在滿州鄉九棚海岸附近，發現與戰機機師的定標器訊號同一頻率的信號，馬上通知軍方，大批軍人在附近2、3公里範圍內搜索，軍方更稱「沒有所謂的黃金72小時」，將持續尋找失蹤的機師。

台灣《蘋果新聞網》

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