共青團「翻舊賬」，重提瑞典時裝品牌H&M去年發表聲明拒用新疆棉花聲明後，內地網民隨即「圍攻」籲抵制、藝人割席、網絡平台亦急將H&M貨品下架，而且蔓延到Nike、Adidas等其他外國品牌，不少網民質疑外國品牌拒用後，將影響新疆棉花種植。新疆吐魯番農業農村局的員對內媒聲稱「這是無稽之談」，強調「我們的棉花還不夠國內的使用」，外國品牌不使用「是他們的損失」。

吐魯番市農業農村局黨組書記劉玉桐對內媒表示，共青團翻舊賬後，他一直關注事件發展，他表示吐魯番每年種植約8萬畝棉花，當地有11間棉花加工廠和4間大型棉紡織企業，棉花是按照產量，配給到紡織企業，他聲稱：「我們自身棉花的需求量就很大，這些加工廠和棉紡織企業在消耗吐魯番的棉花基礎上，70%的棉花還需從南北疆調過來。」

劉玉桐聲稱，如H&M等國外企業抵制新疆棉花，「損失的是他們」，市場、原料、品牌會受影響，他更揚言「十個這樣的企業都不可能對中國造成影響」。他表示，新疆棉花長年供不應求，為滿足需求，中國每年需進口200萬噸左右棉花，近年亦加強與巴西、印度等國家合作，以確保棉花供應鏈穩定。

報道又引述在吐魯番市托克遜縣種植20畝棉花的農民阿地力·艾合買提，他批評H&M的聲明「荒謬至極，令人憤慨」，「一邊抵制新疆產品，一邊又想賺中國人的錢，這種吃飯砸鍋的行為，我們堅決反對」。

另外，被內地傳媒指是抵制新疆棉花「幕後推手」的良好棉花發展協會（BCI）上海代表處表示，他們的中國團隊從2012年起在新疆進行驗證，從未在新疆發現強迫勞動情況，並指涉事企業的行為與他們無關。不過，外媒指說法僅代表上海代表處的觀點，協會總部稍後將會發表聲明。

新華社則引述數據，指2020至2021年度，中國棉花產量約595萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸，新疆棉產量520萬噸，佔國內產量比重約87%，佔國內消費比重約67%。

紅網／新華社

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