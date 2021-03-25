台灣醫護人員周一開始接種英國阿斯利康（AZ）疫苗，至前日三天共5,169人接受注射，有一宗嚴重不良反應個案。該個案為一名40多歲女護理師，接種後五分鐘出現呼吸困難、喉嚨腫痛、四肢無力等症狀，她現正留醫。而根據台灣的疫苗接種健康回報系統V-Watch統計，1,484名填寫報告的接種者中，近三成人自覺發熱（未測量確實體溫）；另有約兩成人有關節痛或注射部位腫脹。

三成人自覺發熱

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨出席疫情記者會時表示，周三共有1,951人次接種疫苗。全部接種者中，有一宗「其他嚴重不良事件」，四宗「非嚴重不良事件」。嚴重不良反應者為40多歲女性，周三上午接種疫苗五分鐘後自覺發熱、吸不到氣、喉嚨腫。醫護人員發現其臉部、頸部、胸前、腹部有蕁麻疹，四肢無力、血壓偏高，屬急性全身性過敏反應，但非急性休克。莊指，她本身對雞蛋、花生、非類固醇止痛藥物過敏，接種前亦已告知醫護人員。

莊人祥指出，在韓國接種阿斯利康疫苗出現嚴重不良反應者比例為萬分之1.25。據台灣V-Watch系統顯示，三日來累計2,858 人參加接種後回報身體狀況，首日報告的1,484人中，注射部位疼痛65.6%，疲倦58.1%，肌肉痛56.9%，頭痛43.2%，發冷42.9%，自覺體溫偏高29.4%，關節痛21.6%，注射部位腫脹20.4%。

根據阿斯利康疫苗的產品資料顯示，發燒、關節痛及注射部位疼痛，均為非常常見的副作用，可能影響患者比例為大於10%。而根據早前中央流行疫情指揮中心引述世界衞生組織的臨床試驗數據，該疫苗令接種者出現攝氏38度以上發燒的比例為7.9%。

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