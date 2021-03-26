兩岸疫情最新情況：大陸25日新增11宗確診，全屬境外輸入病例（上海7宗，廣東2宗，福建1宗，陝西1宗），江西省則報告一宗本地感染的無症狀感染病例；大陸累計確診90,147宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,012宗，死亡個案10宗。

國家衞健委今日公佈，昨日在江西省發現一宗本土無症狀感染病例，江西省控中心的負責人表示，這名病人是在南昌市定點醫院隔離時被發現，他是曾經與一名境外輸入確診病人乘座同一班火車，而被要求隔離的。

當局追蹤後發現，昨日發現的無症狀病例與一名確診病人有關。這名確診者在津巴布韋工作，3月1日由南京入境，隔離14日後於本月15日乘坐K783次火車前往江西九江，大部份時間他都留在自己的臥鋪，有1小時到餐車用餐。這名病人在16日再接受病毒檢測竟呈陽性，送往定點醫院隔離治療，至本月20日確診。

《健康時報》

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