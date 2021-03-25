中國海軍發展迅速，艦隻數量已超越美國，成為全球擁有最多艦隊的國家，這是否代表解放軍艦隊的實力超越美國？軍事專家黃東向《蘋果》表示「咁諗幼稚到不得了」，因為中國海軍的硬件雖然發展至全球頂級的水平，但指揮人才不足，士兵訓練進度落後，實戰經驗又不多，不同兵種的聯合作戰能力，亦遠遠落後於美軍。

美國國會去年公開中國海軍實力報告指，在2005年至2020年間，解放軍海軍艦隊由216艘增至333艘，超越美國的296艘。另據美國海軍情報局（ONI）數據指出，4年後估算解放軍艦隊會多達400艘。

中國「海軍下水如下餃子」，黃東形容解放軍是不顧一切，以戰時狀態去生產戰艦，「冇人夠你癲，船廠24小時全部開工，3班制，好似為咗明天打仗一樣。」但如果純粹比較艦艇數目去判定中美軍隊實力高低，黃東認為「咁諗幼稚到不得了」。

雖然在軍備上兩國或旗鼓相當，但黃東指出，中美軍隊在人才培訓上出現明顯差距。因為中國海軍艦隻的下水速度太快，士兵訓練進度未能完全追上。他舉例指，一艘戰艦下水，基本上1年就要形成戰鬥力，但中國的055型驅逐艦南昌艦2017年下水，要到2019年才勉強聲稱能作戰。

將領學歷方面，解放軍亦輸美國「九條街」。黃東指美軍中擁有碩士或博士學歷的軍官普遍，但中國這方面，「只要查看將軍級的學歷就明白是低人一等，甚至比很多第三世界國家還要低」。

黃東指，美軍最有優勢的是聯合作戰能力，陸軍和海軍陸戰隊都會參與海上作戰，海軍陸戰隊更會部署戰斧式巡航導彈、遠程反艦導彈及火箭炮，不同的軍種靈活部署，打游擊戰般，發揮出來的作用是1+1大於10。若對手是解放軍，後者將會非常頭痛。

而且美國頻繁與其他國家聯合演習，必要時聯合作戰都熟悉對方的慣常做法，中國在這方面則相對缺乏。黃東認為，在聯合作戰能力方面，解放軍只處於美軍上世紀末、本世紀初的水平。

不過，黃東亦指，假設中美在南海爆發戰爭，解放軍就像在自家門口打仗，擁有一定的地緣政治優勢，而且解放軍最強大就是南海艦隊，在空軍和火箭軍的配合下，已是區內不可忽視的國際強權，即使美國都要很審慎應對，用高科技武器去抵銷中國驚人艦隻數量的優勢。

至於解放軍在南海興建的大量人工島，原本軍方是希望用來聯合艦隻加強防禦能力，惟黃東提出這些島嶼的武備並不足以抵擋美軍艦隊的密集攻擊，在受到轟炸後，難以再發揮島嶼原本具備的偵察和監視能力。

黃東指解放軍很多將領都躍躍欲試，心底渴望打敗美軍來標榜自己的實力，奪取世界話語權，但又「驚唔夠打」，是一種很矛盾的心態。「中國宣傳好叻，吹到天下無敵，但面對美軍來說，沒有人敢說要測試美軍的軍事實力。」

《蘋果》記者

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