「我們要警惕那些不那麼理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑、搞加速主義的力量。」內地抵制H&M與Ｎike等國際品牌的「義和團式」反西方運動正進行得如火如荼之際，一向充當中共言論打手的《環球時報》繼續為這場運動下指示，發文表示要對諸如H&M這種主動挑釁的事件「堅決批判」的同時，也「保持理性，提防混入人群中煽動情緒、煽動仇恨的反串黑」。

《環時》旗下的「環球網」，今日凌晨以「今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人！」為題發表署名「補刀客」的評論文章，一開始就指出，H&M、Nike遭聲討抵制事件昨日發酵，中國外交部、商務部與中消協紛紛就此事件發聲。而內地社交媒體上，網友發起「#我支持新疆棉花」接龍，包括不少來自新疆的藝人在內的大V紛紛轉發支持，相關熱搜一度佔領微博熱搜榜的前十位位置。

文章接着話鋒一轉，表示：「輿論也注意到一些摻雜其中的不那麼理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑、搞加速主義的力量。我們尤其要對此保持警惕。」

文章指出，有人上傳Nike門店前有人聚集抗議，以及焚燒Nike波鞋的短片。亦有人在一些相關品牌簽約藝人還沒做反應之前，不是作提醒，而是激烈謾罵，「就像是配合好的一樣，有人立即『回憶』起了2012年的事件，一頂半新半舊的帽子扣上來了——『經濟義和團』。還有人『號召』美國華裔穿李寧大游行以支持祖國」。

不過，文章並未有對這有關行動表示支持，卻認為有人推動「加速主義」，文章形容：「我反對不了你，就給你下套，鼓噪你走向極端，再傳播出去，製造分裂。」而且，更續稱有網友已迅速發現這種套路，「所謂在耐克（Nike）門口抗議，實際上是幾年前詹姆斯（勒邦占士，LeBron James）中國行活動時，活動方因為現場組織問題遭參與者質疑的老視頻（舊片），而焚燒鞋子的視頻（短片），也早在一周前就已經上傳」。

至於Nike及Addias網上直播間售貨員爆出被罵哭的消息，文章引述一些網友評論，表示「不要為難『打工人』」，還提及內地早些年其他一些抵制事件，出現過極端行為的，最終也是國內的店家受損，

不過，文章最後也不忘說：「反擊西方以意識形態手段打壓中國，將會是一場持久戰，在人人有話筒的時代，恐怕我們每一個人，都要上戰場。這需要戰士的英勇，也需要參謀的智慧和眼光。」

環球網

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