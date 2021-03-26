（新增：內容）中國與西方各國爭執不斷升溫之際，台美關係則更上層樓。台灣宣佈與美國在台協會（AIT）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，建立合作及分享資訊的平台，強化台美夥伴關係。台灣駐美代表蕭美琴形容，海巡工作小組將令台美夥伴關係更強韌。

蕭美琴於美國東岸時間25日上午，與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署上述備忘錄，同場有多名美國官員觀禮，包括國務院亞太局代理助卿金聖（Sung Kim）、美國海岸巡防隊國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo等人。

蕭美琴致辭時表示，台灣總統蔡英文曾說「海洋就寫在台灣人的DNA裏」，台灣作為印太地區利害關係人，願意在海洋相關議題上做出貢獻，且台美雙方海巡部門在搜救與漁業執法上，多年來有所交流，期待成立海巡工作小組後能有更強韌的夥伴關係。

台灣駐美代表處表示，此次簽署備忘錄，將提供美國海岸巡防隊以及台灣海巡署合作平台，是彰顯台美夥伴關係的另一個里程碑。

另外，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）前日提出名為《2021年再保證承諾法》（Reassurance On Commitments Act of 2021）的法案，要求行政部門給台灣政府適當對待，禁止拜登政府恢復2015年歐巴馬政府時期各種限制與台灣官員接觸的政策指南。有關法案已經獲多名重量級的共和黨議員聯署支持。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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