中國因新疆問題遭歐盟、美、加及英國先後制裁。新疆政府今日發聲明強烈譴責美、加及英國以所謂人權問題實施單邊制裁，要求立即停止干涉中國內政。被歐盟制裁的4名涉疆官員則強調，沒興趣到上述西方國家，形容所謂制裁是廢紙一張，並強調新疆當前是歷史上發展最好時期。

新疆政府聲明指，美、加、英三國以所謂人權做藉口實施制裁，要求三國立即停止類似的政治操弄和雙重標準，停止利用涉疆問題損害中國利益、干涉中國內政。

聲明表示，少數反華勢力寧願相信幾個人編造的謊言，不願意聽取2,500多萬新疆各族人民的心聲，不願正視新疆人權發展進步的事實，只能證明他們不在乎真相，而是熱衷於政治操弄，企圖破壞新疆安全穩定，阻礙中國壯大。

新疆生產建設兵團政委王君正強調個人無興趣到歐美，也無存款在該些國家，所謂制裁是自取其辱、廢紙一張。他強調，新疆當前發展是歷史上最好，是最成功的人權故事。

新疆公安廳廳長陳明國說，對被多個歐美國家制裁感到非常自豪，強調在事關國家主權、安全和發展利益的問題上，不會作出任何妥協退讓。

新疆維吾爾自治區黨委常委王明山則稱，歐美加等國蓄意攻擊中國治疆政策，充分暴露他們假民主真強權，動輒霸凌的醜惡。他又指，自己及家人根本無資產在海外，所謂制裁動搖不了推進反恐及去極端化的工作。

前政法委書記朱海侖稱，所謂制裁是反華鬧劇，任何誹謗都不能阻擋中華民族的偉大復興。

中新網／環球網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！