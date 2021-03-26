英國日前和美、加、歐盟聯手因新疆人權問題制裁中國官員，加上外國品牌因拒用新疆棉花而遭中國網民抵制，令新疆的議題越燒越旺，中國外交官要不斷為新疆火頭撲火，中國駐美大使崔天凱接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，譴責對方報道新疆議題上操弄個別家庭境況不道德，但遭主持反駁，指記者是履行新聞工作者的職責。

CNN近日報道關於新疆維吾爾族兒童的情況，指有逾千個維吾爾家庭的父母被迫轉移中國其他省分，而他們的子女就被強制留在新疆，慘受骨肉分離之苦，CNN的記者實地到新疆，考察家庭分離問題最嚴重的地區，並訪問一些兒童和父母。

對此，崔天凱批評CNN利用和操弄個別家庭的境遇，非常不道德，亦不是真正的新聞報道，做法令人遺憾。不過，崔天凱的講法隨即遭主持人反駁，否認報道操縱新疆家庭，指報道表達出新疆父母生活在絕望中，渴望與子女團聚，又「入錢落崔天凱個袋」，指這是調查報道，記者是在履行新聞工作者的職責。

主持人又追問崔天凱為何這些家庭被迫分離，崔天凱始終未能正面回答，只重申部份西方媒體從一開始就帶着極深的成見和偏見，就特定情況得出完全背離事實的結論，是無中生有，純屬捏造。

另外，中國官方一直宣揚對新疆少數民族友善，否認存在強迫勞動或關押集中營，但國務委員兼外長王毅出訪土耳其時就提到新疆問題涉及國家反分裂。

王毅並先後與土耳其外長恰武什奧盧及總統埃爾多安會談。在與恰武什奧盧會面中，王毅提到中方支持土耳其堅持獨立自主政策，尊重土耳其根據自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路。王毅又指涉疆問題的實質是反暴恐、反分裂問題，希望土耳其在事關中方核心利益和重大關切問題上繼續給予中方理解和支持。

王毅又提到，中方將支持土耳其抗擊武漢肺炎疫情，相信兩國傳統友誼會在共同抗疫中得到進一步提升。又批評一些勢力試圖把疫苗政治化、標簽化，不利於國際抗疫合作，理應受到各國抵制。

CNN／外交部網站

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！