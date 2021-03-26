中澳貿易關係持續惡化，繼龍蝦、紅酒、媒礦後，乾草（內地稱為麥燕草）或成為最新被針對目標。據指，內地檢疫部門接連在澳洲進口的燕麥乾草中發現鼠類，逾20間向中國出口乾草的澳企許可證已過期，但未獲續期。

中國海關總署於2018年6月公佈一份澳洲「輸華燕麥草註冊生產加工企業名單」顯示，除了3間企業有效期到2023年12月外，其餘25間有效期均到今年2月，現時在海關總署網站中，未見有更新名單，相信25間企業的進口證已過期，如果餘下3間出口商不能在2023年12月前獲續期，澳洲乾草或面臨徹底失去中國市場。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲最大乾草出口公司Gilmac總經理帕契特（Munro Patchett）表示，大約半年前，企業向中國海關總署申請延長出口許可，又援引海關總署指已獲悉申請，「說他們正在研究，會和我們聯繫的。但到目前，許可證尚未被續期」。

ABC報道指，澳洲每年向中國出口乾草的數量約為35萬噸，總值1.6億澳元（約9.47億港元），形容乾草是中澳貿易關係持續緊張的最新犧牲品。

不過帕契特認為，許可證未獲延長與中澳貿易形勢無關，而是因為武漢肺炎疫情造成限制，令中國當局工作人員未能檢查企業設施，延誤許可證批出。

《環球時報》報道稱，中國接連在澳洲進口的乾草中發現鼠類，包括在2017年天津檢驗檢疫局人員連續三次在裝載澳洲進口乾草的貨櫃箱內，發現西歐家鼠。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文早前曾表示，希望澳洲多做一些符合兩國全面戰略合作夥伴關係的事，推動雙方商業經貿關係穩定健康發展。

路透社／環球時報／ABC

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