近日廣東東莞當局發起大規模扣查違規電單車（摩托車）及電動單車行動。惟交通警執法時被指未有文明執法，連停放在路邊或社區內的車輛亦在車主不知情下被拖走。有市民指，有些未有違規超標的電動車，警方也會以其他理由扣留。

兒童三輪車照推走

本月23日起，東莞展開「整治摩托車及超標電動自行車違規上路專項行動」。但有東莞市民向本報透露，警方執法時會到醫院、停車場，甚至私人小區，將停泊的電單車及電動車一律運走，手法形同「土匪」非法搶奪財產。市民Leo表示，「就算有頭盔，有合格證同購買時商戶發出的發票，公安都會照沒收，而且故意話部車係嫌疑車或被盜車」。

從網上流傳的10多條片段可見，交警每次均出動數十或過百人掃蕩，將停泊車輛逐架推上貨車帶走，其間住宅區或村內私人地方的車輛亦未倖免。有影片中兒童三輪車也被警方推走。Leo指，近日內地媒體有報道事件，但部份內容不實，如事發在東莞石龍鎮，內媒卻故意到大朗鎮採訪，反指網傳影片不實，配合警方「闢謠」。對於交通警進入停車場查扣車輛等影片，警方稱大多數屬不實，呼籲勿信謠言；又指，會對網傳影片甄別，如證實有不文明執法，會調查追究。

被吊銷執照的內地維權律師盧思位向本報表示，警察到私人地方隨意沒收私人財產肯定是違法行為；如調查刑事案件需要扣押證物亦必須立案，「否則和搶劫有甚麽區別？」2006年起包括東莞等全國多地均實施「禁摩」，逐步禁止電單車行駛。

《蘋果》記者/微博/網易