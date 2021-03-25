擱淺於埃及蘇彝士運河、阻擋整條河道超過56小時的台灣長榮巨型貨輪長賜號（EVER GIVEN）仍未脫困。早前外媒報道稱，該船部份脫淺，沿岸線移動。惟據船舶即時定位追蹤網站顯示，長賜號仍斜向卡在河道上。租用該船的台灣長榮海運表示，日本船東與蘇彝士運河管理局（SCA）已尋求荷蘭專業救援團隊Boskalis協助。救援團隊則估計，需數日甚至數周，才能完成救援。

20萬噸級貨櫃輪長賜號仍然被困，由於船身完全阻擋蘇彝士運河來回兩條航道，繼早前過百艘船被阻塞後，昨日在運河兩端出入口等候通行的船隻，已增至185艘。全球貨物運輸因此嚴重受阻，載運的貨物包括活體動物、石油和糧食，其中40艘船載運穀物、水泥等乾貨，另有17艘是運油輪。許多國家亦仰賴運河加速運輸日常用品，包括用於取暖的丙烷，及供食用的農作物。

台貨輪脫淺失敗

彭博報道指，巴西木漿製造商SUZANO主要仰賴散裝貨輪運輸廁紙的原材料木漿，該公司執行長Walter Schalka警告，運河事故後大型貨輪需求激增，貨運壓力已轉嫁到散裝船，該公司的木漿未來可能延遲出貨；如問題繼續惡化，後果則是木漿貿易中斷，廁紙製造業者倘無充足木漿庫存，最終或影響廁紙供應。

蘇彝士運河大塞船打亂全球貿易，或涉賠償問題。長榮海運董事長張衍義表示，長賜號為租船，「致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此」。

船東日本正榮汽船株式會社則發聲明致歉；又表示正與地方政府及航運管理公司貝仕船舶合作，會讓長賜號盡快脫困，不過該公司表示處境「極為困難」。有外媒就估計今次事故造成每日貿易損失達96億美元（746億港元），長賜號船東和保險商或面臨數以百萬計索償。

長賜號脫困無期，Boskalis執行長Peter Berdowski表示，無法排除可能耗時數星期，才能解救貨輪；又形容該船如同「擱淺的巨大鯨魚」，船體壓在沙上重量極大，或需移走船上貨物減重。長榮稍後亦發聲明，澄清貨輪擱淺前，並無早前外界消息所指的停電；而船東已指派來自荷蘭及日本的兩隊海上專業救助團隊登船，正與船長和SCA 研究浮船方案，盡全力協助長賜號盡早脫困。不過，長賜號情況不樂觀，至昨晚，貝仕船舶表示埃及時間周四上午8時曾試圖讓長賜號脫淺，但失敗收場，稍晚會再嘗試。

台灣蘋果新聞/聯合新聞網