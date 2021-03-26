北京上周初受沙塵暴影響，空氣污染爆錶，超過400航班取消。相隔不足半個月，另一波沙塵暴又將吹襲中國北方地區。據中央氣象台最新預報，預計27日至29日，北方地區將出現大範圍沙塵天氣，空氣質素亦會變差，沙塵暴吹襲期間，北方地區的空氣質素會轉為重度或嚴重污染。

新華社引述蒙古國家氣象和環境監測局氣象專家朝格特巴特爾指，沙塵暴天氣26日起在蒙古國西部省分已經形成並快速移動，風速有時可達每秒26至28公尺，預計將於今晚開始襲擊中東部地區。

據中國天氣網，中國中央氣象台今（26日）晚6時已發佈沙塵暴黃色預警，預計晚上8時至翌日晚上8時，內蒙古中西部地區有沙塵暴，內蒙古中部偏北地區有強沙塵暴。

據通報，預計3月27日至28日，內蒙古中部、陝西北部、山西北部、河北北部、北京西部和北部、遼寧西部等地部份地區有沙塵暴。

至29日至30日，預計沙塵主體將經東北地區離開中國國境，但華北地區滯留沙塵則會繼續南下，影響山東及河南大部份地區，估計最遠將止於湖北北部、安徽及江蘇中部一帶。

新華社／央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！