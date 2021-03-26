瑞典時裝H&M以及美國運動用品Nike等國際品牌，去年因新疆強迫勞動而拒用當地棉花後，日前遭中共翻舊賬，拿來反制歐盟就新疆人權問題的制裁，內地網民紛紛發起「義和團式愛國」行動，群起攻之。不過，正所謂「身體最誠實」，內地有網站所做的民調顯示，若Nike不道歉但選擇減價，有高達45.1%的內地人表示會購買。另有網紅昨日發片呼籲用「國貨」，卻被網民踢爆她手上拿着的，竟是一部iPhone手機。

有網民指，以專業體育經營為賣點的社區平台「虎撲」，昨日在內地網民爆發一整天「義和團式愛國」反西方行動，火燒Nike波鞋、撕毀H&M恤衫後，進行網上民調，假設Nike不願就拒用新疆棉花事件道歉，卻將比如逾2,000元人民幣（下同，約2,383港元）的波鞋減至800元（約953港元）出售，問網民會否購買。結果，共有7,284人作出回應，其中有45.1%網民表示「會」，37.9%則表示「不會」，另有17.1%表示「到時再說」。

雖然有不少網民留言，但大部份都是表達那份語塞、無言的感覺，留下隻字片語：「謝謝分享。」「漲知識啦。」「厲害了這個……」等等。有網民稱心領神會何謂「身體最誠實」，坦言：「真正能讓你倒下的不是對手，而是你絕對的內心。」

另外，內地抖音網紅「陳奶酪Yuki」昨日特別發佈短片，表達「愛祖國之心」，提倡大家多多「愛用國貨」。她說：「H&M再也不見！」並稱：「比起那些荒謬、質量又好不到哪裏去的洋貨，我就不懂這些中國製造、中國設計的國潮品牌，哪裏比洋貨差？」

不過，有網民她手中的那一部手機，並非華為或小米，而是屬於美國品牌的iPhone。也有網友挺陳奶酪，斥這些「反對派」的網友們說：「那說過英文的是不是也要把舌頭割了，不割就不是中國人！」「現在談的是新疆棉，跟手機無關。」

事實上，這股「義和團式愛國」反西方行動可能只是虛火，自由亞洲電台報道，昨日在北京三里屯H&M分店，顧客如常排隊光顧，看不到有人杯葛該產品。在北京西單大悅城H&M，顧客照樣選購服裝，排隊試衣。

不時公開評論兩岸政經問題的台灣財信傳媒董事長謝金河則認為，大陸全面發起抵制行為，就連台灣的藝人也不得不加入表態的行列，「這是放大版的獵巫行動」。

謝金河指，台灣的企業最早吃到這個苦頭，從「不能一手賺人民幣，一手支持台獨」開始。去年澳洲與中國交惡，澳洲的龍蝦、紅酒等也都吃到苦頭。更早之前的美國NBA因為火箭隊總管在Twitter的一行字而遭到全面抵制；加拿大因為華為副董事長孟晚舟事件也遭到制裁。他認為，這場獵巫行動襲向歐洲，像一向親中的德國，這回Adidas遭到抵制，德國總理默克爾一定很有感受。

他認為，接下來美國電動車製造商Tesla恐怕還會面對過去沒有見過的排頭，等到中國電動車自主化的目標達成，Tesla恐怕會被掃地出門。

微博／台灣《蘋果新聞網》

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